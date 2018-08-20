Уралвагонзавод создал бронированный погрузчик-«трансформер»

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), входящий в состав корпорации УВЗ, разработал новый для России фронтальный колесный погрузчик двойного назначения со спецзащитой. Машина предназначена для работы в горячих точках и полностью соответствует запросам вооруженных сил и силовых структур, передает «РГ» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Новинку покажут на предстоящей выставке «Армия-2018».

Согласно предоставленной информации, на погрузчике установлена защита кабины, капота, радиатора, гидравлической системы. Установлены бронестекла, «держащие» пулю снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а при усилении защиты — до 12,7 мм. В колеса закачан спецклей для затягивания пробоин, возможна установка в колеса специального пластикового каркаса, который позволяет двигаться со скоростью не более 40км/час при полном разрушении покрышки. На машину возможна установка различного оборудования, что делает погрузчик «универсальной инженерной машиной», способной убирать завалы, прокладывать дороги и проводить другие строительные работы.

Погрузчик-«трансформер» создан на базе серийной заводской модели. Согласно требований силовых структур, способен свободно передвигаться в городских условиях и весит не более 20 тонн. Легко доставляется к месту работы тралом, самолетом или своим ходом.