Уралвагонзавод создал бронированный погрузчик-«трансформер»
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), входящий в состав корпорации УВЗ, разработал новый для России фронтальный колесный погрузчик двойного назначения со спецзащитой. Машина предназначена для работы в горячих точках и полностью соответствует запросам вооруженных сил и силовых структур, передает «РГ» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Новинку покажут на предстоящей выставке «Армия-2018».
Согласно предоставленной информации, на погрузчике установлена защита кабины, капота, радиатора, гидравлической системы. Установлены бронестекла, «держащие» пулю снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а при усилении защиты — до 12,7 мм. В колеса закачан спецклей для затягивания пробоин, возможна установка в колеса специального пластикового каркаса, который позволяет двигаться со скоростью не более 40км/час при полном разрушении покрышки. На машину возможна установка различного оборудования, что делает погрузчик «универсальной инженерной машиной», способной убирать завалы, прокладывать дороги и проводить другие строительные работы.
Погрузчик-«трансформер» создан на базе серийной заводской модели. Согласно требований силовых структур, способен свободно передвигаться в городских условиях и весит не более 20 тонн. Легко доставляется к месту работы тралом, самолетом или своим ходом.
21.08.1801:50:08
21.08.1807:48:49
21.08.1807:57:06