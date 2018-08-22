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Армия-2018. Первый день

С 21 по 26 августа Министерство обороны Российской Федерации проводит IV-й Международный военно-технический форум «Армия-2018». МВТФ «Армия» — крупнейшая выставка вооружения, военной и специальной техники не только в России, но и в мире.

1. Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новым необитаемым боевым модулем с 57-мм пушкой

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Форум «Армия-2018» — это:

— свыше 600 тысяч квадратных метров выставочных площадей;

— более 40 тематических разделов;

— национальные экспозиции 8 иностранных государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и Турции;

— выставка трофейного вооружения, захваченного у международных террористических организаций в Сирии;

— более 80 иностранных оборонных предприятий из 18 стран;

— международные специализированные выставки «Инновационный клуб» и «Интеллектуальные промышленные технологии»;

— 155 круглых столов, конференций, брифингов и симпозиумов;

— 12 тысяч экспертов, представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы, ведущие военные и гражданские ученые;

— свыше 1200 оборонно-промышленных предприятий, которые представили 26 тысяч экспонатов;

— более 100 иностранных делегаций высокого уровня;

— 295 единиц военной и специальной техники на статической экспозиции.2. 152-мм САУ «Коалиция-СВ»

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3. БТР «Бумеранг»
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4. Танк Т-14 «Армата»
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5. БМП «Курганец-25»
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6. 57-мм ЗСУ «Деривация-ПВО»
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7. Поднятые ТПК СОУ 9А317М ЗРК 9К317М «Бук-М3» и обновленная РЛС «Противник-ГЕ"
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8. Табличка к изделию только с названием)
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9. РПН 9С36М в боевом положении
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10. ЗРС «Антей-2500»
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11. РЛС «Противник-ГЕ»
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12. Новое шасси ПТРК «Корнет-Д» К-53949 с колесной формулой 4×4 от АО «Ремдизель»
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13. Торнадо
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14. Самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1»
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15. БМД-4М2 «Синица»
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16. Станция РЭБ «Красуха-2»
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17. Продукция АО «КРЭТ»
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18. Ми-35М
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19. Ансат
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20. Ка-226
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21. Ми-8.17 с ГОЭС и Президентом-С
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22. Ми-28Н
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23. РЛС П-18-2 от АО «НИТЕЛ»
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24. СПУ «Бал»
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25. Площадка Высокоточных комплексов
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26. ЗРК «Сосна»
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27. ПТРК «Корнет-Д» на шасси «Тигр-М»
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28. РЛС обнаружения воздушных целей ЗРК «Гибка-С» (хотя я всегда думал, что «Лучник»)
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29. СПУ ЗРК «Гибка-С» с ПЗРК «Игла-С», на фоне которой иностранный военный атташе делает себяшку
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  • H18A6916
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30. ЗРК и ЗРПК встречают вертолет)))
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  • H18A6750
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31. Тигр-М и боевой модуль от КЭМЗ
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32. Продукция АЗ «Урал»
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33. Танк Т-72Б3
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34. Танк Т-90МС
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35. БМПТ-72
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36. Еще одна площадка Концерна ВКО «Алмаз-Антей» с учебным комплексов мишенной обстановки «Адъютант» от ИЭМЗ «Купол»
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37. Боевая машина ЗРК «Тор-М2» с ЗУР 9М338КЭ от ЗРК 9К331Э «Тор-2Э» — прям так и написано на двух табличках) На кого-то есть паспорт экспортного облика, на кого-то — нет.
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38. РЛС «Зоопарк-1»
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39. ПКР на площадке КТРВ
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40.
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41. Площадка Концерна «Калашников» с боевыми и инженерными роботами
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  • H18A7087
  •  © farm2.staticflickr.com
42. ЗРК «Стрела-10М3» и бронеавтомобиль (там же)
  • H18A7090
  • H18A7090
  •  © farm2.staticflickr.com
43. Этот боевой катер мы уже видели на Морском параде в Санкт-Петербурге — продукция рыбинского СЗ «Вымпел»
  • H18A7093
  • H18A7093
  •  © farm2.staticflickr.com
44. Универсальный комплекс НУРО «Сель» с блоками орудий 9-А-5013 с 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 от питерского АО «Заслон»
  • H18A6624
  • H18A6624
  •  © farm2.staticflickr.com
45. К вечеру погода наладилась, но работы выставки на сегодня закончилась
  • H18A7105
  • H18A7105
  •  © farm2.staticflickr.com
46. Следы ливня
  • H18A7179
  • H18A7179
  •  © farm2.staticflickr.com
47. А сегодня над нами пролетали Су-25 с дымами
  • H18A6846
  • H18A6846
  •  © farm2.staticflickr.com

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Армия-2018
  • сахалинец сахалинец
    22.08.1808:39:24

    Класс,очень впечатляет,молодцы оружейники!   

    #1062738
  • диегоамиго диегоамиго
    22.08.1809:45:29

    Номер 43. Вы уверены что катер собран на заводе «Вымпел»?

    #1062762
    • A_SEVER A_SEVER
      22.08.1810:07:07

      Вы уверены что катер собран на заводе «Вымпел»?
      Это продукция «Рыбинской судоверфи», и на ГВМП этого катера не было.

      #1062771
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