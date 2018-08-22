Армия-2018. Первый день

С 21 по 26 августа Министерство обороны Российской Федерации проводит IV-й Международный военно-технический форум «Армия-2018». МВТФ «Армия» — крупнейшая выставка вооружения, военной и специальной техники не только в России, но и в мире.

1. Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новым необитаемым боевым модулем с 57-мм пушкой





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Форум «Армия-2018» — это:

— свыше 600 тысяч квадратных метров выставочных площадей;

— более 40 тематических разделов;

— национальные экспозиции 8 иностранных государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и Турции;

— выставка трофейного вооружения, захваченного у международных террористических организаций в Сирии;

— более 80 иностранных оборонных предприятий из 18 стран;

— международные специализированные выставки «Инновационный клуб» и «Интеллектуальные промышленные технологии»;

— 155 круглых столов, конференций, брифингов и симпозиумов;

— 12 тысяч экспертов, представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы, ведущие военные и гражданские ученые;

— свыше 1200 оборонно-промышленных предприятий, которые представили 26 тысяч экспонатов;

— более 100 иностранных делегаций высокого уровня;