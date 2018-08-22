Армия-2018. Первый день
С 21 по 26 августа Министерство обороны Российской Федерации проводит IV-й Международный военно-технический форум «Армия-2018». МВТФ «Армия» — крупнейшая выставка вооружения, военной и специальной техники не только в России, но и в мире.
1. Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новым необитаемым боевым модулем с 57-мм пушкой
Форум «Армия-2018» — это:
— свыше 600 тысяч квадратных метров выставочных площадей;
— более 40 тематических разделов;
— национальные экспозиции 8 иностранных государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии и Турции;
— выставка трофейного вооружения, захваченного у международных террористических организаций в Сирии;
— более 80 иностранных оборонных предприятий из 18 стран;
— международные специализированные выставки «Инновационный клуб» и «Интеллектуальные промышленные технологии»;
— 155 круглых столов, конференций, брифингов и симпозиумов;
— 12 тысяч экспертов, представителей деловых кругов мировой военно-технической сферы, ведущие военные и гражданские ученые;
— свыше 1200 оборонно-промышленных предприятий, которые представили 26 тысяч экспонатов;
— более 100 иностранных делегаций высокого уровня;
— 295 единиц военной и специальной техники на статической экспозиции.2. 152-мм САУ «Коалиция-СВ» 3. БТР «Бумеранг»4. Танк Т-14 «Армата»5. БМП «Курганец-25»6. 57-мм ЗСУ «Деривация-ПВО» 7. Поднятые ТПК СОУ 9А317М ЗРК 9К317М «Бук-М3» и обновленная РЛС «Противник-ГЕ"8. Табличка к изделию только с названием)9. РПН 9С36М в боевом положении10. ЗРС «Антей-2500»11. РЛС «Противник-ГЕ»12. Новое шасси ПТРК «Корнет-Д» К-53949 с колесной формулой 4×4 от АО «Ремдизель»13. Торнадо14. Самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1»15. БМД-4М2 «Синица»16. Станция РЭБ «Красуха-2»17. Продукция АО «КРЭТ»18. Ми-35М19. Ансат20. Ка-22621. Ми-8.17 с ГОЭС и Президентом-С22. Ми-28Н23. РЛС П-18-2 от АО «НИТЕЛ»24. СПУ «Бал»25. Площадка Высокоточных комплексов26. ЗРК «Сосна»27. ПТРК «Корнет-Д» на шасси «Тигр-М»28. РЛС обнаружения воздушных целей ЗРК «Гибка-С» (хотя я всегда думал, что «Лучник»)29. СПУ ЗРК «Гибка-С» с ПЗРК «Игла-С», на фоне которой иностранный военный атташе делает себяшку30. ЗРК и ЗРПК встречают вертолет)))31. Тигр-М и боевой модуль от КЭМЗ32. Продукция АЗ «Урал»33. Танк Т-72Б334. Танк Т-90МС35. БМПТ-7236. Еще одна площадка Концерна ВКО «Алмаз-Антей» с учебным комплексов мишенной обстановки «Адъютант» от ИЭМЗ «Купол»37. Боевая машина ЗРК «Тор-М2» с ЗУР 9М338КЭ от ЗРК 9К331Э «Тор-2Э» — прям так и написано на двух табличках) На кого-то есть паспорт экспортного облика, на кого-то — нет.38. РЛС «Зоопарк-1»39. ПКР на площадке КТРВ40.41. Площадка Концерна «Калашников» с боевыми и инженерными роботами42. ЗРК «Стрела-10М3» и бронеавтомобиль (там же)43. Этот боевой катер мы уже видели на Морском параде в Санкт-Петербурге — продукция рыбинского СЗ «Вымпел»44. Универсальный комплекс НУРО «Сель» с блоками орудий 9-А-5013 с 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 от питерского АО «Заслон»45. К вечеру погода наладилась, но работы выставки на сегодня закончилась 46. Следы ливня47. А сегодня над нами пролетали Су-25 с дымами
- Великоросс
- 22.08.201807:41
- 3
22.08.1808:39:24
22.08.1809:45:29
22.08.1810:07:07 Это продукция «Рыбинской судоверфи», и на ГВМП этого катера не было.