На заводе «Стройтехника» в Златоусте Челябинской области придумали, запатентовали и уже вовсю используют скоростной вибропресс. «Рифей-Прогресс». Разработка 2018 года, отличается высокой производительностью. Это обеспечивается за счет короткого цикла изготовления изделий (15 секунд минимум) и увеличенной зоны формования пресса, которая позволяет за один цикл формовать 3 бордюра, 9 камней или 30 плиток.

Второе положительное отличие нового вибропресса от аналогов — увеличенная зона формования. Благодаря ей, за один короткий цикл агрегат способен изготовить несколько изделий. Кстати, вся работа механизма — полностью автоматизирована. Специалист в данном случае лишь нажимает на кнопки и контролирует производственный процесс.

«Рифей-Прогресс» — изобретение отечественных инженеров. Выпуском новых вибропрессов с увеличенной производительностью занимается один из лидеров этого рынка — завод «Стройтехника. Основанное в 1990 году, сегодня это предприятие известно своим стремительным развитием и современным подходом к производству.

Изначально завод «Стройтехника» планировал реализацию проекта в рамках программы импортозамещения (авторы идеи не скрывают — в Европе можно заказать подобный вибропресс, но обойдётся он в разы дороже). Однако известность «Рифей-Прогресс» быстро преодолела границы нашей страны. В первые месяцы вибропрессы разъехались по крупным компаниям России. Сегодня с новой моделью торговой марки активно знакомятся в Казахстане, Украине, Белоруссии и других странах.