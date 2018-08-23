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Производство

«Рифей-прогресс» — успеть за 15 секунд

  •  © stroytec.ru

На заводе «Стройтехника» в Златоусте Челябинской области придумали, запатентовали и уже вовсю используют скоростной вибропресс. «Рифей-Прогресс». Разработка 2018 года, отличается высокой производительностью. Это обеспечивается за счет короткого цикла изготовления изделий (15 секунд минимум) и увеличенной зоны формования пресса, которая позволяет за один цикл формовать 3 бордюра, 9 камней или 30 плиток.

Второе положительное отличие нового вибропресса от аналогов — увеличенная зона формования. Благодаря ей, за один короткий цикл агрегат способен изготовить несколько изделий. Кстати, вся работа механизма — полностью автоматизирована. Специалист в данном случае лишь нажимает на кнопки и контролирует производственный процесс.

«Рифей-Прогресс» — изобретение отечественных инженеров. Выпуском новых вибропрессов с увеличенной производительностью занимается один из лидеров этого рынка — завод «Стройтехника. Основанное в 1990 году, сегодня это предприятие известно своим стремительным развитием и современным подходом к производству.

Изначально завод «Стройтехника» планировал реализацию проекта в рамках программы импортозамещения (авторы идеи не скрывают — в Европе можно заказать подобный вибропресс, но обойдётся он в разы дороже). Однако известность «Рифей-Прогресс» быстро преодолела границы нашей страны. В первые месяцы вибропрессы разъехались по крупным компаниям России. Сегодня с новой моделью торговой марки активно знакомятся в Казахстане, Украине, Белоруссии и других странах.

  •  © stroytec.ru
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https://stroytec.ru/articles/rifei-progress-uspet-za-15-sekund

Челябинская область, вибропресс, импортозамещение, оборудование российского производства
  • Нет аватара RF
    23.08.1809:24:36

    Вот это умницы! Дальнейших успехов в нужном деле.

    #1063191
  • Андрей Карпушенков
    23.08.1810:40:39

    Если четверть часа, то может не 15 секунд, а минут тогда?

    #1063222
    • Нет аватара PavelRus
      23.08.1811:41:57

      Под производственным циклом здесь понимается совокупность работ, которые дают такой результат. И он условно делится на 15 минут. Ничего общего с 15 секундами не имеет    

      #1063247
  • Е.Юрий Е.Юрий
    23.08.1815:59:29

       Здорово!

    П.С. Вопрос к производите не по теме — почему не изготавливаются бордюры с заданной формой для пешеходных переходов, радиусов (с изгибом), со скошенным краем — наблюдаю как рабочие пилят углы болгаркой и утапливают, чтобы скос получить? А ведь с заводской, продуманной формой улицы выглядели бы гораздо красивее.

    #1063322
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