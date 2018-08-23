В Югре открылся минизавод по производству жидкого мыла

В Советском районе Югры открылся завод по производству жидкого мыла. Мощность предприятия, работающего в одну смену, составляет 70 тонн продукции в месяц.

Завод, разместившийся в Южной промышленной зоне, производит пластиковую тару, твердое мыло, автомобильные шампуни, кондиционеры для белья, средства для чистки ковров, стирки белья и мытья посуды.

Все сырье закупается в России, сертифицировано, соответствует ГОСТам, безопасно.

С открытием предприятия в регионе создано четыре рабочих местах. Нестандартное логистическое решение даст заводу преимущество. Жидкие моющие средства на 80% состоят из воды, поэтому при покупке привозной химии жители переплачивают за воду. Новый производитель в отличие от конкурентов может себе позволить снижать цены без ущерба качеству.