На АЭС «Темелин» в Чехии загружена новая модификация ядерного топлива российского производства

В активную зону реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 2 АЭС «Темелин» (Чехия) загружены 48 тепловыделяющих сборок новой модификации ТВСА-Т.mod.2 производства Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Загрузка произведена в рамках планово-предупредительного ремонта.

По сравнению с тепловыделяющими сборками TVSA-T, ранее поставлявшихся на АЭС «Темелин», конструкция ТВСА-Т.mod.2 обеспечивают более высокую экономическую эффективность эксплуатации ядерного топлива, а также обладает большей жесткостью каркаса и меньшим гидравлическим сопротивлением, что также положительно отразится на эксплуатационных характеристиках.

Серийное производство новых тепловыделяющих сборок началось в 2018 году на «Машиностроительном заводе» (ПАО «МСЗ», фабрикационное предприятия Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь, Московская обл.).

«Загрузка в реактор АЭС „Темелин“ наиболее современных и эффективных ТВС стала результатом интенсивной совместной работы российских и чешских специалистов в рамках инжинирингового проекта по разработке и внедрению новой модификации ядерного топлива. Это ещё одна успешная страница в истории долгосрочного и эффективного сотрудничества Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ и ČEZ. Мы со своей стороны готовы и далее поставлять в Чехию современное и надёжное ядерное топливо, внедрять инновационные конструкции и модификации ТВС нового поколения (в том числе для реакторов ВВЭР-440), которые сделают работу чешских АЭС ещё более эффективной», — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.