Резидент калининградской ОЭЗ открыл новую фабрику в Славске

В Славске Калининградской области состоялось открытие новой фабрики по производству рулонных средств солнцезащиты.

Инвестпроект стоимостью в 60 млн рублей является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области и реализован с участием иностранного капитала — шведского холдинга МАРКИСОЛ.

Сейчас на фабрике работает более 80 человек. Объем производства составляет 1,5 млн рулонных штор в год. Реализация нового проекта позволяет увеличить объем производства в два раза.

Сегодня в реестре резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области зарегистрировано 190 инвестиционных проектов. Из них более 50 — это новые проекты 2018 года. По прогнозам региональных властей, их число будет расти как минимум до конца 2022 года — срока действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ, связанной с пониженными тарифами страховых взносов. Они составляют 7,6%, то есть в несколько раз ниже общероссийских тарифов.

Справка:

Шведский холдинг «МАРКИСОЛ ХОЛДИНГ АБ» производит рулонные системы солнцезащиты с 1960 года. В 1983 году заключил контракт с IKEA на поставку рулонных штор в магазины этой шведской сети. Фабрики «Маркисол» работают в Польше, России, Китае, Эстонии, США. Крупнейшими потребителями продукции шведской компании в России являются сети строительных магазинов Леруа Мерлен, Бауцентр, ОБИ, Практика (Формула 2) и другие торговые сети.