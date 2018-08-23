Началась сборка первого самолёта Ил-96-400М

Новые широкофюзеляжные самолёты семейства Ил-96 последние годы выпускались на Воронежском авиазаводе (ВАСО) исключительно в интересах государственных заказчиков. Однако в мае 2016 года было принято принципиальное решение о разработке и запуске в серийное производство модернизированного пассажирского самолёта Ил-96-400М для российских авиакомпаний.

В декабре 2016 года с ПАО «Ил» был заключён контракт на опытно-конструкторские работы, предусматривающие разработку и постройку в Воронеже опытного образца модернизированного Ил-96-400М с увеличенным до 390 пассажиров салоном. От нынешних Ил-96-300 он будет отличаться удлиненным на 9,65 м фюзеляжем, применением более мощных двигателей ПС-90А1 и модернизированного комплекса авионики, а также полностью новым интерьером пассажирского салона.

Согласно материалам, опубликованным на официальном сайте госзакупок, стоимость контракта на опытно-конструкторские работы по Ил-96-400М составляет чуть более 10 млрд руб., из которых собственно на постройку опытного образца самолёта отводится 7,55 млрд. Из них около 6 млрд рублей уже получены из госбюджета в 2016-2017 гг., а оставшиеся 4 млрд ожидаются в 2018 году.

В типовой двухклассной компоновке Ил-96-400М будет вмещать 350 пассажиров — 24 кресла в бизнес-классе и 326 — в трёх салонах экономического класса. Максимальная взлётная масса самолёта повышена до 270 т, максимальная масса коммерческой нагрузки составит 58 т, а дальность полёта с нагрузкой 40 т и аэронавигационным резервом топлива - 8100 км.

26 июля 2018 года Правительством были выделены средства в размере 1,32 млрд руб. государственных инвестиций, которые поступят в уставный капитал ВАСО и будут использованы для реконструкции и технического перевооружения производства для выпуска широкофюзеляжных пассажирских самолётов Ил-96-400М. Стоимость всего проекта реконструкции, который должен быть завершён в 2020 году, оценена в 1,467 млрд руб.

Изготовление первых деталей для опытного образца Ил-96-400М началось на ВАСО весной 2018 года, тогда же был освобождён стапель для сборки его фюзеляжа, который до этого занимал фюзеляж недостроенного пятого Ил-96-400Т. Согласно действующему контракту, изготовление опытного Ил-96-400М должно завершиться до конца 2019 года, а его предварительные лётные испытания должны быть проведены в период с ноября 2019 по январь 2020 г. Сертификационные испытания лайнера должны завершиться к июню 2020 года выдачей дополнения к сертификату типа — одобрения главного изменения конструкции.