Завершена реконструкция Калужского шоссе

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, участок построен в рамках реконструкции второго этапа Калужского шоссе от 29 до 49 км.

Строители возвели мост через реку Пахру длиной 70 м, два путепровода — в районе пос. Ватутинки и в составе двухуровневой развязки в районе садово-некоммерческого товарищества «Ветеран».

Кроме того, построены подземные и надземные переходы, проложено почти 90 км инженерных коммуникаций, установлено 3,4 км шумозащитных экранов.

В рамках второго этапа реконструкции построено 26 км дорог с учетом боковых проездов, развязок и путепроводов Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД является основной магистралью новых территорий Москвы.

Для справки — о реконструированном Калужском шоссе.

До начала реконструкции шоссе имело две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети Москвы.

В рамках реконструкции Калужское шоссе расширили до 4-5 полос движения в каждом направлении. Всего построено 52 километра дорог, из них 29 километров прямого хода, что позволило организовать комфортное и безопасное движение личного и общественного транспорта. Возведено 18 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов. Для пешеходов построено 18 надземных и подземных переходов. В рамках реконструкции шоссе построены обходы населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей. По окончании реконструкции Калужское шоссе соответствует параметрам магистральной улицы общегородского значения I класса.

Первый этап реконструкции магистрали, начавшийся в ноябре 2014 года, завершился в мае 2017 года. Он охватил головной участок Калужского шоссе длиной 8,2 километра от существующего путепровода в районе ТЦ «Икея» до границ деревни Сосенки включительно.

Всего в рамках первого этапа построили 26 километров новых дорог, три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь пешеходных переходов, которые обеспечивают обход деревни Сосенки, комфортные съезды на Калужское шоссе в районе МКАД и ТЦ «Икея», связь между старыми и новыми участками данной магистрали.

Реконструированная магистраль — Калужское шоссе улучшит транспортное обеспечение порядка полумиллиона москвичей, снизит нагрузку на Киевское и Варшавское шоссе, улучшит движение общественного транспорта. Это важная магистраль, по сути, центровая ось Новой Москвы.