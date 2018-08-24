Тульское КБП представило новый гражданский карабин на базе «Винтореза»

Новый охотничий карабин на базе снайперской винтовки ВСС представлен на форуме «Армия-2018». Показ оружия провели представители Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в тульское Конструкторское бюро приборостроения) на стрельбище полигона Алабино.

«Сегодня мы представляем две модификации, КО ВСС-1 — это точная копия ВСС, а КО ВСС — модернизированная версия, где установлена планка Пиккатини для установки прицельных приспособлений», — рассказал журналистам начальник стрелково-испытательного комплекса Тульского оружейного завода Александр Моисеенко.

По характеристикам карабин практически во всем идентичен боевой винтовке: в нем применяется гражданская версия патрона 9×39 мм, ствол нового изделия — нарезной. Единственное заметное отличие состоит в том, что вместо глушителя установлен его имитатор — по закону гражданское оружие не может оснащаться приборами бесшумной стрельбы.

Винтовка снайперская специальная ВСС «Винторез» калибра 9 мм с прицельной дальностью 400 м для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы была разработана в 1987 году. Производит винтовку Тульский оружейный завод.