Новости здравоохранения

На капитальный ремонт Мамоновской больницы Калининградской области было направлено более одиннадцати миллионов рублей





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Утеплили и покрасили фасад здания, полностью отремонтировали кровлю, систему водостоков, отмостку, установили 21 оконный блок.Общая стоимость работ составила 11,6 миллиона рублей. Еще около 100 тысяч рублей было выделено из собственных средств больницы на монтаж новых входных дверей и ремонт оконных откосов.

За последний год лечебное учреждение в Мамоново также пополнилось новым современным оборудованием: за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС приобретены стоматологическая установка и фиброгастроскоп, за счет средств, полученных по родовым сертификатам, — аппарат кардиотокографии плода и гинекологическое кресло.

В Форосе спустя 27 лет возобновил работу пункт скорой помощи





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По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергея Астанкина, станция скорой помощи в этом поселке прекратила работу еще в 1991 году, а в украинские времена на возобновление работы медиков деньги не выделялись. В пункте экстренной службы начали работу фельдшеры, водители и врачи. Звонки от местных жителей и отдыхающих, нуждающихся в помощи, будет принимать ялтинская станция скорой помощи и, в случае необходимости, перенаправлять сообщения в новый пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Искитимском районе Новосибирской области

Новый модульный ФАП в селе Мосты Искитимского района предназначен для обслуживания населенного пункта численностью до 800 человек. На строительство нового здания из областного бюджета было выделено 12 млн.рублей, в том числе на приобретение медицинского оборудования и мебели было направлено 2,8 млн.рублей.

Отдаленность села от Искитимской центральной городской больницы, структурным подразделением которого является новый ФАП, составляет 52 километра. До ввода нового модульного строения, фельдшерско-акушерский пункт располагался в старом здании, который был признан аварийным и перестал соответствовать современным санитарным нормам и правилам.

В новом пункте есть все необходимое для оказания населению села первичной медико-санитарной помощи. Теперь фельдшерско-акушерский пункт оборудован не только набором необходимой аппаратуры, которая ранее была недоступна в ФАПе, но и возможностью работы в единой информационной системе с доступом в Интернет. Все это позволит жителям села Мосты уделять больше внимания своему здоровью и формировать профилактическую среду

Более 23 миллионов рублей направлено в Алтайском крае на капитальный ремонт Панкрушихинской центральной районной больницы





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Отделение гастроэнтерологии открылось в Дорожной клинической больнице в Хабаровске после обновления





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При поддержке ОАО «РЖД» и Дальневосточной железной дороги в отделении гастроэнтерологии установлено новое оборудование на сумму 31 млн рублей, что позволяет успешно диагностировать и лечить целый ряд заболеваний органов пищеварения

Хирургическое отделение Старорусской ЦРБ начало работу после масштабного ремонта

Как рассказала главный врач больницы Валентина Иванова, хирургическое отделение учреждения не ремонтировалось и не оснащалось оборудованием почти 30 лет. В прошлом году за счет средств резервного фонда Президента России удалось провести капитальный ремонт отделения. На это было выделено более 8 миллионов рублей.

Также, на 14 миллионов рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета было закуплено новое оборудование — кровати, перевязочные и операционные столы, облучатели, хирургический набор и рентгеновский палатный аппарат

Вручены ключи от ФАПов руководителям Струго-Красненской и Опочецкой межрайонных больниц





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Мобильные ФАПы выполнены на базе автомобилей «ПАЗ» и оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и первой помощи: аппаратами УЗИ и ЭКГ, гинекологическим креслом, стабилизаторами уровня глюкозы и холестерина в крови и другим — всего 14 наименований.

Медицинские автомобили приобретены на средства федеральной субсидии. За счет этой субсидии также в Псковскую область будут поставлены флюмаммы в Опочецкий,Струго-Красненский, Бежаницкий, Великолукский и Пушкиногорский районы, приобретены аппараты УЗИ для детских больниц и поликлиник, построены 16 модульных ФАПов.





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В Самаре на условиях ГЧП появилось стерилизационное отделение





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Сумма инвестиций, вложенных в проект, составила 50 млн. рублей. Инвестором данного проекта стало ООО «СИНЕРГИЯ». Срок концессионного соглашения, который заключен с областным правительством, — 9 лет.

Причинами для создания отделения стал анализ существующей ситуации в сфере обработки изделий медицинского назначения. Нехватка финансирования в этой сфере не позволяет использовать современное оборудование и материалы для предстерилизационной очистки, стерилизации инструментов и мягкого инвентаря. Возникла острая необходимость создания единого центра по обработке изделий медназначения с применением современного и высокотехнологичного оборудования, а также с внедрением современных технологий по обработке для соблюдения российских и мировых стандартов.

В рамках концессии инвестор реконструировал помещение. До сих пор стерилизация осуществлялась на этих же площадях, но на морально и физически изношенном оборудовании. Помещение не соответствовало санитарным нормам и пожарной безопасности. Устаревшее оборудование позволяло обработать 1 тонну белья за смену (сутки), в то время как новое оборудование способно обрабатывать 5 тонн белья за смену (сутки) для 4 тысяч коек.

В нейрохирургическом отделении Александро-Мариинской больницы открыт реанимационный блок





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В районной больнице Кореновска Краснодарского края появился аппарат МРТ





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Планируется, что в будущем с помощью аппарата МРТ по назначению врачей будет проводиться обследование не только жителей Кореновского района, но и соседних муниципалитетов.

Как уточнил главный врач ЦРБ Николай Вахрушев, раньше кореновцы были вынуждены проходить МРТ либо в краевых больницах, либо платно в частных клиниках. Появление такого аппарата в Кореновске позволит немного разгрузить краснодарские учреждения, сэкономит деньги и время пациентов. Благодаря современным технологиям, проконсультироваться с краевыми специалистами по итогам МРТ можно будет дистанционно

В Знаменске Астраханской области открылась новая стоматологическая поликлиника





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В ЗАТО Знаменск, после переезда в новое здание, распахнула свои двери для пациентов городская стоматологическая поликлиника. Теперь её адрес: улица Мира, дом 2 а. Этого события знаменцы ждали давно. Старое здание стоматологической поликлиники, открытое более 50 лет назад, давно требовало капитального ремонта.

Сейчас стоматологическая поликлиника расположена на первом этаже главного корпуса городской больницы, рядом с приемным отделением. Для этого, в помещениях больницы был проведён капитальный ремонт и реконструкция кабинетов, закуплено стоматологическое оборудование в терапевтический кабинет для обслуживания взрослого населения.

Поликлиника рассчитана на 96 посещений в смену с прикрепленным населением в 32 тысячи человек

Открылся референсный центр, аккумулирующий снимки с цифровых маммографов больниц Ярославской области





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В Ярославской областной онкологической больнице начал работать референсный маммографический центр с централизованным архивом медицинских изображений, в который попадают снимки с цифровых маммографов больниц региона.

Средства на создание центра выделены из областного бюджета. К архиву уже подключено восемь больниц, с начала июля сюда передано более 270 исследований.





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На территории Клинической больницы № 9 в Ярославле в здании отремонтированного старого пищеблока уже несколько месяцев работает современный диагностический центр

Здесь используют современный томограф, который позволяет проводить МРТ головного мозга, позвоночника, брюшной полости, малого таза и суставов, исследования сердца, легких, а также спектроскопию и трактографию





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Отремонтирована детская поликлиника в Ярославле





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В детской поликлинике клинической больницы № 10 завершен ремонт помещений.

В результате оптимизации площадей высвободилось дополнительно 170 квадратных метров. Теперь здесь разделены потоки здоровых и больных детей, функционируют четыре кабинета приема участковых педиатров, кабинет работы с подростками с отдельным входом, кабинет оказания неотложной помощи, боксы для приема острых больных. Появилось и помещение для отдыха персонала

Пост сделан с содействием блогера Human RS!