Парки наших сёл и городов (выпуск 9, летний)

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В Саратовской области в с. Павловка Марксовского района состоялось открытие парка и фонтана

Этому событию предшествовала большая работа по благоустройству населенного пункта. Теперь жители Павловки отмечают, что их село самое лучшее в области.

Отремонтирована центральная улица Ле­нина, ведущая к глав­ной площади села, а в здании местного Дома культуры проведена реконструкция. Приведены в порядок дороги: в прошлом году было отремонтировано 600 метров центральных улиц, и еще 650 метров — в этом году. В настоящее время идут работы по ул. Трудовая.

На установку и ремонт фонтана были привле­чены внебюджетные ср­едства. План обустройства зоны отдыха в центре Павловки предложили сами сельчане. Иници­ативная группа жител­ей обратилась к муни­ципальным властям с предложением создать сквер на главной пл­ощади села.

В настоящее время все работы по благоуст­ройству полностью за­вершены — обновлено асфальтовое покрытие, высажены деревья хвойных пород, цветники и газоны, установ­лены светильники и скамейки, смонтирована система автоматическ­ого полива.

В настоящее время в с. Павловка проживает 1824 человека. Село является одним из самых благоустроенных сельских населенных пунктов. Имеется школа на 250 мест, де­тский сад на 90 мест, фельдшерско-акушер­ский пункт, Дом куль­туры, спортивный ком­плекс с плавательным бассейном «Лидер» и стадион. Основным предприятием села явл­яется один из крупне­йших сельхозпроизвод­ителей области — АО «Племзавод «Трудовой­".

Луга отметила свой 241 день рождения. К празднику лужане получили замечательный подарок — три новых объекта.





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Первый — военно-патриотический парк «Патриот». В парке была заложена кленовая аллея.

Второй — имеющую огромное значение транспортную артерию, соединяющую Ленинградское шоссе с зажелезнодорожной частью города. Право открыть движение по обновленной дороге получили байкеры «Луга-моторс MC».

Третий — скейт-площадка. Несмотря на дождь, желающих покататься на ней оказалось предостаточно.

Центральная аллея Муниципального сада отдыха, раскинувшегося вдоль улицы Нагорной, обновилась ко Дню поселка Репино Ленинградской области, который прошел 11 августа.

Аллея вымощена цветной плиткой, украшена светильниками, цветочными клумбами. Рядом находятся большие детские и спортивные площадки, территории для прогулок. Муниципальный сад располагается между известными санаторно-курортными предприятиями — пансионатом с лечением «Заря» и пансионатом «Балтиец», на его территории любят отдыхать не только гости, но и жители поселка.

В этом году исполнилось 70 лет с момента переименования деревни Куоккала в поселок Репино в честь великого русского художника, который долгие годы жил и творил здесь.

— В Ярославле состоялось открытие въездной стелы





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10-метровая стела в форме щита с надписью «Ярославль» была открыта по правой стороне трассы М8 при въезде в город.

Величина въездного знака составляет 10 метров в высоту и 6 в ширину, вес несущей части — 10 тонн.

Форма щита символизирует защищенность города, а силуэт церкви Иоанна Предтечи внутри щита является одной из визитных карточек Ярославля, она изображена на 1000-рублевой купюре.

Ленинградская АЭС сдала в эксплуатацию крупнейший в области уличный тренажерный комплекс

3 августа 2018 г. в Сосновом Бору состоялось долгожданное открытие самого масштабного в Ленинградской области тренажерного комплекса под открытым небом. «Спортивную станцию» в этот день посетили порядка тысячи сосновоборцев и гостей города.

Все желающие смогут заниматься здесь круглый год абсолютно бесплатно. Всего тренажеров 81, из них 10 детских, 9 — для людей с ограниченными возможностями, а также самая большая в городе площадка воркаута — для уличной силовой гимнастики. На каждом тренажере есть подробная инструкция, как им пользоваться, а по QR-коду, наведя смартфон, можно посмотреть видеоурок. Все тренажеры российского производства, выполнены из высокопрочных материалов, оснащены антивандальной защитой. Над тренажерами установлены навесы для проведения занятий в любую погоду.

Сосновоборский комплекс расположился в районе, где есть лыжная трасса, футбольный стадион, спортшкола, работают туристический и теннисный клубы, где при поддержке областного правительства идет строительство крупнейшего в Ленинградской области волейбольного центра. Таким образом, один из районов атомграда станет полноценной спортивной территорией, доступной для всех сосновоборцев от мала до велика.

Управление информации ЛАЭС подготовило для горожан открытие в стиле «Игры по станциям». На восьми площадках проходили мастер-классы по силовой гимнастике, современным танцам и здоровому питанию, туризму, детская анимация и многое другое. Длинные очереди выстроились на активности мобильного музея ЛАЭС и Информационного центра по атомной энергии из Санкт-Петербурга. Участники строили гигантские градирни, собирали пазлы в 24 квадратных метра от холдинга «Титан-2», проходили квесты и смотрели в очках виртуальной реальности, как строится АЭС. Каждому на память достался сувенир и фотография от мобильной студии.

В ст. Сторожевая Зеленчукского района Карачаево-Черкесии благоустроена парковая зона





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В станице Сторожевая Зеленчуксого муниципального района благоустроена парковая зона общей площадью около 5 тысяч м2. В населённом пункте были установлены уличные тренажеры и детская площадка, проведено масштабное освещение и установлено около 30 фонарей. Проведено озеленение территории парка: высажены хвойные кустарники и декоративные растения, установлены скамейки и малые архитектурные формы, выложено около тысячи квадратных метров тротуарной плитки и более 800 метров асфальтного полотна.

В Чебоксарах в микрорайоне «Кувшинка» были открыты современные спортивная площадка и мини-футбольное поле

Праздничное мероприятие состоялось во дворе нового дома в микрорайоне «Кувшинка» в Чебоксарах, где новоиспеченным жильцам торжественно были вручены ключи от квартир.

В рамках благоустройства придомовой территории была построена современная спортивная площадка с игровым и спортивным оборудованием. Для детей и взрослых здесь есть мини-футбольное поле со специализированным покрытием.

Старые московские дворы приводят в порядок

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3UJggHuc_pU

В еще трех селах Волгоградской области завершены проекты благоустройства

Благоустроенные зоны отдыха созданы в Логовском, Ляпичевском и Советском сельских поселениях Калачевского района — работы выполнены в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».

Как сообщили в комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, в центральных усадьбах сельских поселений созданы детские и спортивные площадки, обустроены пешеходные дорожки, построен поливочный водопровод. В новых зонах отдыха высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы. Важно, что к реализации проектов благоустройства подключились и местные жители — селяне организовали субботники, участвовали в озеленении.

Начиная с 2014 года в Волгоградской области воплощены в жизнь более 250 проектов благоустройства. В прошлом году стартовала программа благоустройства сельских поселений — было приведено в порядок 90 центральных усадеб. В этом году по три миллиона рублей для реализации проектов получили 110 сельских населенных пунктов.

Всего в 2018 году в регионе будут благоустроены 170 общественных территорий в 119 муниципальных образованиях. На эти цели направлено более миллиарда рублей.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

Всем удачи!





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http://luga.bezformata.ru/listnews/goroda-lugi-i-91-letie-luzhskogo/68756587/

http://www.volgograd.ru/news/199099/

http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=12963

http://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/novosti-kompanii/28153/

http://www.kchr.ru/news/detailed/44445/

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3906210&gov_id=49&type=news&page=16&size=20

https://gov39.ru/news/101/139935/