Москва стремительно меняется

Октябрь 2015 года:



© Фото автора (A_SEVER)

Август 2018 года:



© Фото автора (A_SEVER)

В 2015 году в ходе реконструкции МЦК на севере Москвы был построен новый путепровод в месте будущего пересечения путей кольцевой железнодорожной линии и Северо-Восточной хорды. Скоростная автотрасса в то время ещё проектировалась, и фермы нового путепровода практически лежали на железнодорожной насыпи, а под ними был вырыт большой котлован.

Смотрелось это весьма странно — сперва построили новый мост через несуществующую преграду, а потом начали создавать преграду для обоснования строительства моста!

Прошло меньше 3-х лет, и за это время ландшафт кардинально поменялся — от насыпи не осталось и следа, а на её месте построили восьмиполосную автодорогу. Теперь всё встало на свои места!