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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Тамбовской области началось строительство крупного тепличного комплекса

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В Мичуринском районе Тамбовской области петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста» приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса оценочной стоимостью более 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, начался первый этап строительства комплекса: ведутся земляные работы, разрабатываются проекты водопотребления и газоснабжения.

«Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый, включающий в себя строительство теплиц площадью 30 гектаров, планируется запустить к середине 2019 года. Второй — 29 гектаров теплиц — будет реализован в первом квартале 2020 года. Третий этап проекта — еще 29 гектаров теплиц — предполагается завершить в 2021 году», — сказал представитель пресс-службы.

В целом комплекс будет включать в себя 12 производственных отделений, сервисную и сортировочную зоны, рассадное отделение, учебный центр и современный оптово-распределительный центр. В теплицах планируется выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень.

В пресс-службе добавили, что на предприятии планируется создание 1,5 тысячи рабочих мест, а с выходом на полную мощность объём производства составит от 50 до 100 тысяч тонн продукции в год.

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https://ria.ru/economy/20180824/1527203173.html

новые предприятия агропрома
  • Нет аватара Clausson
    26.08.1813:06:32

    1,5 тысячи рабочих мест

    Однако!

    Такое количество работников и найти-то не просто…

    #1064147
  • Нет аватара cheri
    26.08.1814:04:03

    а с выходом на полную мощность объём производства составит от 50 до 100 тысяч тонн продукции в год.

    — обалдеть! По моему 10% от производства в 91-ом году.

    #1064157
  • Нет аватара andr.luts2018
    26.08.1815:35:53

        обалдеть размах .класс

    #1064171
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    26.08.1816:07:41

    Символично, что именно в Мичуринском районе. Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача!

    #1064180
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