Курганхиммаш изготавливает крупногабаритное оборудование для АО «Газпромнефть-ОНПЗ»



Ресивер азота 200м3 для АО "Газпромнефть-ОНПЗ"

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В рамках заключенного договора «Курганхиммаш» изготавливает крупногабаритные буллиты (ресиверы) азота для АО «Газпромнефть-ОНПЗ» которые будут эксплуатироваться на промышленной площадке воздушной компрессорной установки с азотной станцией.

Оборудование изготовлено для поставки в рамках проводимых заказчиком строительно-монтажных работ, испытания систем и оборудования объектов ОЗХ, возводимых для функционирования комплекса установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, установки замедленного коксования и комплекса глубокой переработки нефти, строящихся в ходе второго этапа модернизации нефтеперерабатывающих мощностей «Газпромнефть-ОНПЗ».

Данный этап модернизации рассчитан до 2020 года и направлен на увеличение глубины переработки нефти до уровня лучших мировых показателей в 97% и повышения выхода светлых нефтепродуктов.

Для возведения объектов общезаводского хозяйства потребуется около 30 000 т металлоконструкций, не менее 50 000 кубометров пенобетона, около 10 000 тонн железных труб и не менее 900 км силовых и контрольных кабелей. Общая площадь возведения объектов составит приблизительно 150 га. Финансовые вложения составят 35,815 млрд руб.

Изготавливаемые заводом «Курганхиммаш» буллиты представляют собой вертикальные цилиндрические аппараты вместимостью 200м3, внутренним диаметром 3м, высотой 29,9м. Толщина стенок аппаратов в 68мм позволит выдерживать давление более 6МПа. Масса каждого ресивера составит 160тонн. Общая масса изготовленной продукции составит около 1000 тонн.

Доставка оборудования до площадки строительства на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет осуществляться железнодорожными транспортерами с перевалкой в городе Омск на автомобильный транспорт.

Ранее компания «Курганхиммаш» уже изготавливала ресиверы азота и воздухосборники объемом 50м3 для Омского нефтеперерабатывающего завода, которые также будут эксплуатироваться в составе воздушной компрессорной установки с азотной станцией на промышленной площадке потребителя.