Группа компаний «Киприно» модернизировала производство в Барнауле

Группа компаний «Киприно» открыла в Барнаулезавод по производству фасованной продукции. С выходом на проектную мощность ежемесячный объем производства и реализации готовой продукции на предприятии составит порядка 418 тонн сыра и 137 тонн масложировой продукции.

Реконструкцию объекта начали в мае прошлого года. В результате реконструкции предприятия производственная мощность была увеличена вдвое, также создано 50 новых рабочих мест.

На предприятии установили новое современное оборудование, создали комфортные условия для сотрудников. Специалисты провели масштабную перепланировку здания, усовершенствовали инженерные системы и модернизировали производственные линии.

Группа компаний «Киприно» работает на рынке Алтайского края с 1997 года. Основное направление деятельности предприятия — производство твердых сыров. Компания «Киприно» включает семь маслосырзаводов, шесть собственных сельхозпредприятий, а также представительства в Москве, Сибири и на Дальнем Востоке. Под торговой маркой «Киприно» выпускают более 30 наименований продукции (твердые, полутвердые, плавленые, колбасные, копченые сыры, брынзу, сливочное масло, спреды). Маслосырзаводы компании работают на современном оборудовании, в том числе уникальном для Сибири, и являются самыми передовыми за Уралом предприятиями по производству твердых сыров, где ручной труд сведен к минимуму. Продукция компании представлена в сетях «Ашан», «Метро», «Лента», «О'кей» и многих других по всей России.