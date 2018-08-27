Завершено оснащение ВДВ системами боевой экипировки «Ратник»

Все соединения и части Воздушно-десантных войск получили боевую экипировку «Ратник», сообщил 25 августа в ходе форума «Армия-2018» командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В 2018 году завершено оснащение всех подразделений ВДВ средствами защиты «Ратник», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

В настоящее время в боевом составе ВДВ имеется четыре дивизии и пять бригад.

Выступая на информационной площадке форума «Армия-2018» он высказал мнение, что комплекты сверхновых средств защиты «Ратник-3», которые разрабатываются на базе «Ратника», в первую очередь поступят в ВДВ.

«В этом году завершено переоснащение ВДВ сверхновыми средствами защиты «Ратник». Эта система защиты развивается, разрабатывается «Ратник-3». Я думаю, что в первую очередь он поступит в ВДВ, будем осваивать новую систему. Уверен, эта система будет лучшей в мире», — сказал А. Сердюков