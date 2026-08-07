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1 день назад 1341
Bionysheva_Elena Производство

На «ЛОМО» начали выпускать алмазный инструмент для оптики

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию новый участок по изготовлению алмазного инструмента. Это позволит полностью обеспечить завод специализированным инструментом для обработки оптических деталей, который раньше, вероятно, закупали со стороны.

Участок разместили в отремонтированном помещении и оснастили оборудованием российского производства: гальванической линией, прессом, высокотемпературными печами, виброанализаторами и турбулентными смесителями, рассказали в Калашникове.

Производство организовано под индивидуальные заказы — инструмент изготавливается штучно под конкретные задачи. В оптике это особенно важно, так как точность обработки деталей напрямую зависит от качества используемого инструмента и его соответствия конкретной операции.

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Источник: kalashnikovgroup.ru

Комментарии 1

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  • Krutenn Krutenn08.08.26 16:07:39

    Красавчики. Хватит кормить Китай.

    #1320195