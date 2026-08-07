Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») ввело в эксплуатацию новый участок по изготовлению алмазного инструмента. Это позволит полностью обеспечить завод специализированным инструментом для обработки оптических деталей, который раньше, вероятно, закупали со стороны.

Участок разместили в отремонтированном помещении и оснастили оборудованием российского производства: гальванической линией, прессом, высокотемпературными печами, виброанализаторами и турбулентными смесителями, рассказали в Калашникове.

Производство организовано под индивидуальные заказы — инструмент изготавливается штучно под конкретные задачи. В оптике это особенно важно, так как точность обработки деталей напрямую зависит от качества используемого инструмента и его соответствия конкретной операции.