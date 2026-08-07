В посёлке Качуг возвели новое здание для одного из крупнейших авиаотделений Иркутской области
Торжественное открытие нового здания авиаотделения состоялась в рабочем поселке Качуг. Новое здание появилось взамен построек 1960-х годов прошлого века. В текущем году регион получил дополнительные средства для организации охраны лесов от пожаров на территориях, ранее отнесенных к зонам контроля. Благодаря этому сумели заменить изжившие себя постройки на современное модульное здание, а также приобрели новую технику, провели дополнительный набор людей. Новое модульное здание площадью 361,08 квадратных метра приобретено за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета для обслуживания территорий, ранее относившихся к зонам контроля лесных пожаров. Это малодоступные территории, где ликвидация лесных пожаров крайне затруднена.
В здании, возведение которого шло с мая по июль, оборудованы помещение для радиооператора, кабинеты летчика наблюдателя, начальника, инструкторов, склады под продукты и парашютно-десантное имущество, парашютный зал — комната отдыха, учебный класс, а также гараж, помещение для сторожа, котельная, санузел.
Качугское авиаотделение образовано в 1939 году, оно было первым авиаотделением в Приангарье. Сегодня это одно из крупнейших таких отделений ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов». Его сотрудники принимают участие в тушении лесных пожаров на территории Качугского лесничества, на территории которого в 2026 году зарегистрирован один лесной пожар площадью 0,35 гектара. В рамках маневрирования направляются на ликвидацию пожаров по всей территории Иркутской области и в другие субъекты страны для оказания помощи.
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