Волжский судостроительно-судоремонтный завод освоил выпуск буксирно-моторного катера-земснаряда

Волжский судостроительно-судоремонтный завод освоил выпуск новой импортозамещающей продукции — универсального буксирно-моторного катера-земснаряда. Образец БМК-ЗС представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Как сообщили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, работа специалистов Волжского судостроительно-судоремонтного завода по созданию универсального буксирно-моторного катера-земснаряда выполнена в соответствии с планом Минпромторга России по импортозамещению в судостроительной отрасли.

Техническая новинка предназначена для оперативного углубления водоемов при организации переправ, может быть использована для моторизации понтонных парков, несения спасательной службы, ведения инженерной разведки. Модель БМК-ЗС создана на базе серийного БМК-15 за счет доработки корпуса и доукомплектования специальным оборудованием.

Инженеры и конструкторы волжского машиностроительного предприятия продолжают работу по созданию новых образцов техники. В настоящее время на заводе по программе импортозамещения также завершается строительство танкера RST 22 TP. Это самоходное наливное судно с шестью грузовыми танками для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

За первые шесть месяцев 2018 года 55 предприятий волгоградского региона выпустили 77 видов импортозамещающей продукции. В том числе машиностроительные организации произвели замещающей импорт продукции на сумму более трех миллиардов рублей.

Основные мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2018» проводятся в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Форум предусматривает экспозиционную, демонстрационную и научно-деловую программы.