В Волгоградской области Камышинский крановый завод возобновил работу

В Волгоградской области продолжается системная, адресная работа с промышленными предприятиями, попавшими в непростую ситуацию. Одна из таких площадок — Камышинский крановый завод, который благодаря совместным усилиям региона, новых собственников и руководства компании в этом году возобновил работу после простоя.

В настоящее время на Камышинском крановом заводе действуют два сборочных цеха, отделение металлоконструкций и цех вспомогательного производства. Объем отгрузки продукции, которая поставляется в регионы России и страны СНГ, за семь месяцев этого года превысил 100 миллионов рублей.

С конвейера завода сходят автокраны грузоподъемностью от 32 до 80 тонн, стрелы, гидроцилиндры, опоры, рамы, допоборудование и запчасти к кранам. Продукция предприятия неприхотлива и отличается хорошими эксплуатационными показателями. Именно поэтому камышинские краны способны работать даже в экстремальной жаре и при сильном морозе — их эксплуатируют по всей России и даже в странах ближнего зарубежья. С начала года количество работников завода возросло почти в два раза. На заводе сейчас трудятся 213 человек — штат предприятия вырос с начала 2018 года. На конец 2017 года здесь работали только 125 сотрудников.

Модернизация действующих и создание новых промышленных предприятий с привлечением средств господдержки и инвестиций остается приоритетом в работе региональной власти. Так, сегодня финансовую помощь государства получают «Камышинский текстиль» и Камышинский завод бурового инструмента — за последние четыре года ее объем превысил 257 миллионов рублей.

Работа по укреплению промышленного потенциала Камышина, который является одним из индустриальных центров Волгоградской области, будет продолжена.