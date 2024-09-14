В Волгограде на базе двух гимназий открыли «Кванториумы» и пятый в регионе IT-куб

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Новые «Кванториумы» заработали на базе гимназий № 11 и 12. Теперь здесь юные жители города-героя на Волге под руководством опытных наставников смогут проводить эксперименты, ставить опыты, готовиться к экзаменам и получать навыки самостоятельной деятельности.

Отметим, что в Волгоградской области уделяется особое внимание работе, направленной на создание условий для самореализации молодежи и развитие сети инновационных площадок.

В регионе успешно действуют «Кванториумы», мобильные технопарки и центры дополнительного образования.

Центр цифрового образования IT-куб оборудовали на базе профучилища № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо в Калачевском районе.

© vlg-media.ru

В отремонтированных классах, оснащенных компьютерами, робототехническими наборами, интерактивными панелями, более 400 школьников смогут научиться кодировать роботов, освоить языки Python и Java, азы алгоритмики, логики и системного администрирования. Образовательный курс включает групповые, индивидуальные занятия и самостоятельную работу. Калачевский IT-куб стал пятой площадкой: первый центр открыли в 2022 году в стенах Волгоградского социально-педагогического колледжа, еще три позже, в 2023-м, — в Себряковском технологическом техникуме города Михайловки, в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже и в волгоградском «Кванториуме». Все развивают инженерные способности у порядка 2 тыс. подростков.

В субъекте работают Дом научной коллаборации, центры инноваций, расширяются сети технопарков «Кванториум» и сельских «Точек роста», профмастерство учителя-наставники повышают на базе открытого в ВГСПУ педагогического технопарка.

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