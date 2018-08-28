В Нижегородской области открылось первое в России производство диметилового эфира

Производство диметилового эфира высокой чистоты открылось в Дзержинске Нижегородской области. Данное производство организовала компания Аэрозолекс. Инвестиции в объект составили 650 млн. рублей. Завод станет выпускать 10 тыс. тонн диметилового эфира высокой чистоты.

Диметиловый эфир высокой чистоты используется в качестве пропеллента при производстве аэрозолей косметического, бытового и строительного назначения, в качестве вспенивающего агента при производстве строительных и упаковочных материалов, в качестве хладагента и ряде иных применений.

Предполагается, что потребителями продукции станут российские и зарубежные производители различной аэрозольной продукции, полиуретановых монтажных пен, теплоизоляции XPS, а также компании из других отраслей промышленности, где требуется пропеллент или вспенивающий агент с высокой растворяющей способностью.

Сейчас российские компании закупают ДМЭ в Германии и Нидерландах. Основным конкурентным преимуществом ДМЭ отечественного производства станет скорость доставки продукта.

Завод был построен за 11 месяцев, на нем будут работать 30 человек.