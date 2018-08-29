Очередной Бе-200ЧС совершил первый полет

25 августа 2018 г. с заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-32768, серийный номер 307), построенный для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС России.В настоящее время на окончательной сборке находится Бе-200ЧС (№ 308), заключительный по контракту 2011 г. и ведется плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии.

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