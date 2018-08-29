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Новые заводы и цеха

Первый в России завод по производству автодомов открылся в Коломне

  •  © kolomnagrad.ru

Первое в нашей стране предприятие по производству автодомов «премиум-класса» и «комфорт-класса» открылось на территории бывшего коломенского завода «Текстильмаш.

Это производство создает в Коломне 90 дополнительных рабочих мест.

На заводе будет запущено мелкосерийное производство отечественных автодомов с самой популярной планировкой для размещения 6 человек. Она получила название HELIX (Улитка). Также завод начнет производить модели жилых модулей, устанавливаемые на пикапы практически любых производителей.

Стоимость российского автодома будет существенно ниже европейских аналогов.

  •  © kolomnagrad.ru
  •  © kolomnagrad.ru
  •  © kolomnagrad.ru
  •  © kolomnagrad.ru
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http://www.kolomnagrad.ru/presscentr/news/3400-v-kolomne-otkryt-zavod-po-proizvodstvu-domov-na-kolesah.html

Коломна, новый завод
  • Нет аватара alex_uns
    29.08.1817:52:40

    •  © kolomnagrad.ru

    •  © kolomnagrad.ru

    #1065022
  • dinis karabliov dinis karabliov
    29.08.1818:07:47

    Классно.Судя по последним сообщениям в России,хоть и по немногу,но все же взялись за развитие автотуризма.Вот и этот заводик кстати.

    #1065029
  • Нет аватара Clausson
    29.08.1818:51:27

    Очень надеюсь, что и инфраструктура под кемперы появится в России. Мест у нас для развития этого направления миллионы. Нужны оборудованные кемпинги и за этим дело в принципе не встанет. Кроме того, нужны зоны на заправках крупных фирм где будет возможно опорожнить кассеты и серую воду, налить свежей, подзарядить аккумуляторы и газовые баллоны. Вполне возможно для АЗС на федеральных трассах вменить в обязанность создание таких зон для кемперов.

    Вот стандартная станция обслуживания кемпера. Ничего сложного.

    •  © run-and-travel.com

    Отредактировано: Clausson~18:58 29.08.18
    #1065048
    • Человек Человек
      29.08.1819:05:04

      Обязательно, в приказном порядке, заставить всех,… Это что проблема первой необходимости? Какова потребность в этом? Миллионы нуждающихся, сотни тысяч, десятки тысяч или просто десятки?

      #1065051
      • Нет аватара torp
        29.08.1819:10:57

        Поверьте, есть потребность путешествий как по России, так и по Европе —

        Турция/Египет/Сочи/Крым многим уже надоел. Только пжл не начинайте сейчас говорить что в нашей стране 90% не могут позволить вышеперечисленные мной направления. И что Москва зажралась.

        #1065054
  • Нет аватара torp
    29.08.1819:12:23

    Интересны цены на данную продукцию

    #1065055
    • NOMAD ** NOMAD **
      29.08.1819:29:40

      Прокат вполне по карману. Да и выгодней. Вопрос только за инфраструктурой и кемпингами. Пока народ едет в Европу.

      #1065061
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    29.08.1819:27:12

    Интересно, а какая категория нужна для управления В или С тоже?

    #1065059
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