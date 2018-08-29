Первый в России завод по производству автодомов открылся в Коломне

Первое в нашей стране предприятие по производству автодомов «премиум-класса» и «комфорт-класса» открылось на территории бывшего коломенского завода «Текстильмаш.

Это производство создает в Коломне 90 дополнительных рабочих мест.

На заводе будет запущено мелкосерийное производство отечественных автодомов с самой популярной планировкой для размещения 6 человек. Она получила название HELIX (Улитка). Также завод начнет производить модели жилых модулей, устанавливаемые на пикапы практически любых производителей.

Стоимость российского автодома будет существенно ниже европейских аналогов.