Первый в России завод по производству автодомов открылся в Коломне
Первое в нашей стране предприятие по производству автодомов «премиум-класса» и «комфорт-класса» открылось на территории бывшего коломенского завода «Текстильмаш.
Это производство создает в Коломне 90 дополнительных рабочих мест.
На заводе будет запущено мелкосерийное производство отечественных автодомов с самой популярной планировкой для размещения 6 человек. Она получила название HELIX (Улитка). Также завод начнет производить модели жилых модулей, устанавливаемые на пикапы практически любых производителей.
Стоимость российского автодома будет существенно ниже европейских аналогов.
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