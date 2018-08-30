В Смоленской области дан старт строительству льнокомбината ООО «Русский лен»

На территории государственного индустриального парка «Сафоново» началась подготовка к строительству льнокомбината.

Строительство индустриального парка «Сафоново» осуществляется с 2015 года. Его общая площадь (130 гектаров) позволит разместить более 20 предприятий — резидентов. На данный момент здесь возводится современный льноперерабатывающий комплекс — первый в масштабах страны за последние 30 лет. Помимо льнокомбината, проект предполагает строительство льнозавода по переработке льнотресты и фабрики пряжи, что, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию всей льняной отрасли России.

Предполагается, что новый производственный комплекс стоимостью порядка 2 млрд рублей будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, тогда как выпуск льносмесовой пряжи составит 4 тысячи тонн в год. Будет создано более 220 новых рабочих мест. При выходе на полную мощность льнокомбинат станет крупнейшим предприятием по переработке льна в Российской Федерации.

Новое производство будет нацелено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт.

В качестве сырьевой базы для производства пряжи будет использоваться котонизированное и высокономерное длинное льноволокно, которые наиболее востребованы на рынке. При этом, приоритет отдается местным поставщикам — компания «Русский лен» готова к заключению контрактов на покупку льноволокна у сельхозпроизводителей Смоленщины, а в будущем планирует самостоятельно заняться выращиванием льна-долгунца для получения из него льнотресты. Так, инвестор уже организовал в Вяземском районе экспериментальную площадку на 68 гектаров.

В настоящее время началась подготовка к строительству. В частности, на площадке проведено выравнивание и частичная расчистка территории, построен первый пусковой комплекс, включающий два склада для хранения льнотресты, лабораторию и весовую. Общая площадь застройки составляет 15 гектаров.

В качестве сырьевой базы для производства пряжи будет использоваться котонизированное и высокономерное длинное льноволокно, которые наиболее востребованы на рынке. При этом, приоритет отдается местным поставщикам — компания «Русский лен» готова к заключению контрактов на покупку льноволокна у сельхозпроизводителей Смоленщины, а в будущем планирует самостоятельно заняться выращиванием льна-долгунца для получения из него льнотресты. Так, инвестор уже организовал в Вяземском районе экспериментальную площадку на 68 гектаров.

В настоящее время началась подготовка к строительству. В частности, на площадке проведено выравнивание и частичная расчистка территории, построен первый пусковой комплекс, включающий два склада для хранения льнотресты, лабораторию и весовую. Общая площадь застройки составляет 15 гектаров.

«В сентябре начнет работу первый пусковой комплекс, который включает две шохи (склады для хранения льнотресты), весовую и лабораторию. В ближайшее время мы запустим первую шоху для приемки тресты, сегодня под нее выкладывается асфальт. Вторая шоха будет готова до конца этого месяца. Сдача льнозавода планируется в четвертом квартале следующего года. В перспективе на остальных 20 гектарах, которые мы арендовали в индустриальном парке, в течение 2-3 лет будет построена фабрика пряжи», — пояснил Андрей Карачев.

По словам Андрея Карачева, в реализацию проекта уже вложено 250 млн рублей, из которых 150 млн рублей — собственные средства инвестора. Помимо этого, осуществляется поддержка на уровне федерального центра. Так, в мае 2018 года Минсельхозом России согласован льготный инвестиционный кредит на сумму 1 млрд рублей под процентную ставку до 5% для строительства комплекса, а также принято положительное решение о включении компании в реестр заемщиков льготного инвестиционного кредитования.

Проект также предполагает возрождение сельскохозяйственного машиностроения на Смоленщине. Первым шагом в этом направлении стало приобретение компанией «Русский лен» высокопроизводительной самоходной теребилки Dehondt ADE18, изготовленной Вяземским машиностроительным заводом, на базе которого холдинг «DEHONDT technologies Développement» (Франция) осуществляет выпуск льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна. Данная работа проводится в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией региона и французскими инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума в мае нынешнего года.