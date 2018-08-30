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Дорожное строительство

Трасса М11. Открыт обход Клина и Солнечногорска

  •  © 1rre.ru

30 августа открыт участок 58-97 км на новой скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Автомобильное движение по ней начнется с 00:00 часов 1 сентября.

Этот участок М11 — один из самых долгожданных для водителей. Автомобилисты смогут сэкономить до нескольких часов, воспользовавшись обходом Солнечногорска и Клина. Стоимость проезда на этом отрезке трассы будет примерно около двух рублей за километр для легковых машин.

На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина действует четырехполосное движение. На большем отрезке трассы, за исключением подъезда к Клину, можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На подъезде к Клину ограничения могут составить 90 километров в час.

  •  © 1rre.ru

На участке построено три транспортные развязки, дорога оснащена разделяющими встречные направления барьерами и освещением на всем своем протяжении. Оборудованы четыре площадки для отдыха, по две с каждой стороны.

Новая дорога позволит улучшить транспортную ситуацию и экологическую обстановку в этих городах, которые уже много лет задыхаются в пробках из-за транзитного трафика. Негативное воздействие на окружающую среду сведено до минимума. Строители особое внимание уделили устройству локальных очистных сооружений, которые собирают ливневые воды, стоки с трассы и очищают их.

  •  © zelenograd.ru

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дорожное строительство, Трасса М11 , Московская область
  • Human RS Human RS
    30.08.1823:01:47

    Смысл публиковать сейчас то, что будет послезавтра? Проще дождаться уже открытия, заодно и фотки хорошие будут.

    А, так они просто тупо церемонию провели, без открытия движения.

    Фото и видео по теме:

    •  © mikhail.krivyy.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~23:27 30.08.18
    #1065404
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.08.1800:00:08

      Я не понял.

      Вроде у нас на сайте приоритет официальному открытию объекта. Официальное открытие произошло сегодня.

      Фактическая работа (начало рабочего движения) начнётся завтра (возможно).

      Когда я делал иначе, то есть сообщал о фактическом начале работ на каком-то объекте, то получал от модератора предупреждение «Дождитесь официального открытия…"

      Разве что-то изменилось?

      #1065414
      • Human RS Human RS
        31.08.1800:02:38

        Разве что-то изменилось?

        Да ничего, просто новостной репортаж нашел не сразу и показалось, что это лишь техническое открытие, а официальная церемония будет завтра вечером. Короче проехали. Открыли участок трассы и хорошо.

        #1065415
        • Нет аватара termometrix
          31.08.1800:09:15

          Братья,не ссорьтесь    

          Зы.Но все-таки надо строить осторожно,ибо немало косяков выявлено в ходе строительства вопросного автобана,и не только он,вообще в ходе массового строительства дорог в России,качество как-то не всегда отвечает заявленным характеристикам    

          #1065418
          • Human RS Human RS
            31.08.1800:13:01

            Братья,не ссорьтесь

            Не беспокойся, даже намека на ссору не было    

            Зы.Но все-таки надо строить осторожно,ибо немало косяков выявлено в ходе строительства вопросного автобана,и не только он,вообще в ходе массового строительства дорог в России,качество как-то не всегда отвечает заявленным характеристикам

            Ну в данном случае качество наверное будет на высоте.

            #1065422
            • Нет аватара termometrix
              31.08.1800:26:42

              Ну в данном случае качество наверное будет на высоте.

              Должно быть.Даешь такое везде…

              #1065429
            • Нет аватара Grave
              31.08.1809:12:16

              Скоро на все дороги федерального значения будут заключается контракты с содержанием и обеспечением полного срока службы дороги (уже есть такие обьекты) и тогда все шаражки пойдут под откос, останутся крупные серьезные фирмы. А сейчас пол Москвы построено на «армянский глаз (если что это устоявшиеся выражение).

              Отредактировано: Grave~09:12 31.08.18
              #1065474
              • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
                31.08.1809:20:04

                Это называется «выпуклый военно-морской глаз» или Mk.1 Eyeball.

                #1065478
                • Нет аватара Grave
                  31.08.1809:36:30

                  Морской глаз тут не причем) возможно раньше оно и носило иной смысл, однако сейчас это выражение понимается четко и без прикрас))), и связано оно с отвратительным качеством строительства. Новые дороги в Москве гораздо хуже по качеству чем те же федеральные, хотя бы по такому немаловажному критерию как ровность.

                  Отредактировано: Grave~09:40 31.08.18
                  #1065483
  • Maksim Starostin
    31.08.1810:04:41

    Теперь осталось дорогу от СПб до Новгорода открыть. Две недели назад ехали из Новгорода по М10, попали в пробку у Трегубово, где был светофор + ремонт моста.

    И деревни задрали каждые 5 км с ограничением скорости. При этом никогда толком не знаешь, есть ограничение или нет. Только и спасает, что за +20 не штрафуют    

    #1065498
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