Трасса М11. Открыт обход Клина и Солнечногорска
30 августа открыт участок 58-97 км на новой скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Автомобильное движение по ней начнется с 00:00 часов 1 сентября.
Этот участок М11 — один из самых долгожданных для водителей. Автомобилисты смогут сэкономить до нескольких часов, воспользовавшись обходом Солнечногорска и Клина. Стоимость проезда на этом отрезке трассы будет примерно около двух рублей за километр для легковых машин.
На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина действует четырехполосное движение. На большем отрезке трассы, за исключением подъезда к Клину, можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На подъезде к Клину ограничения могут составить 90 километров в час.
На участке построено три транспортные развязки, дорога оснащена разделяющими встречные направления барьерами и освещением на всем своем протяжении. Оборудованы четыре площадки для отдыха, по две с каждой стороны.
Новая дорога позволит улучшить транспортную ситуацию и экологическую обстановку в этих городах, которые уже много лет задыхаются в пробках из-за транзитного трафика. Негативное воздействие на окружающую среду сведено до минимума. Строители особое внимание уделили устройству локальных очистных сооружений, которые собирают ливневые воды, стоки с трассы и очищают их.
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