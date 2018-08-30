Трасса М11. Открыт обход Клина и Солнечногорска

30 августа открыт участок 58-97 км на новой скоростной автомобильной дороги М11 Москва — Санкт-Петербург. Автомобильное движение по ней начнется с 00:00 часов 1 сентября.

Этот участок М11 — один из самых долгожданных для водителей. Автомобилисты смогут сэкономить до нескольких часов, воспользовавшись обходом Солнечногорска и Клина. Стоимость проезда на этом отрезке трассы будет примерно около двух рублей за километр для легковых машин.

На всем протяжении обхода Солнечногорска и Клина действует четырехполосное движение. На большем отрезке трассы, за исключением подъезда к Клину, можно будет развивать скорость до 130 километров в час. На подъезде к Клину ограничения могут составить 90 километров в час.

На участке построено три транспортные развязки, дорога оснащена разделяющими встречные направления барьерами и освещением на всем своем протяжении. Оборудованы четыре площадки для отдыха, по две с каждой стороны.

Новая дорога позволит улучшить транспортную ситуацию и экологическую обстановку в этих городах, которые уже много лет задыхаются в пробках из-за транзитного трафика. Негативное воздействие на окружающую среду сведено до минимума. Строители особое внимание уделили устройству локальных очистных сооружений, которые собирают ливневые воды, стоки с трассы и очищают их.