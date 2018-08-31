Добавить статью
Фотофакты

Археологи в Керчи обнаружили мраморную статую возрастом около 2 тысяч лет

  •  © phototass1.cdnvideo.ru
Археологи обнаружили при раскопках античного Мирмекийского городища в Керчи (Крым) большую мраморную статую возрастом около 2 тыс. лет, которая может свидетельствовать о существовании там большого храма. Об сообщил ТАСС в среду заведующий сектором античной археологии отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, который руководит экспедицией.

  • Мраморная статуя, найденная при раскопках Мирмекийского городища в Керчи
  • Мраморная статуя, найденная при раскопках Мирмекийского городища в Керчи
  •  © phototass3.cdnvideo.ru

Мраморная статуя, найденная при раскопках Мирмекийского городища в Керчи© Государственный Эрмитаж

«Статуя — мужской торс в одежде, в хорошей сохранности, размером 1,1 метра, ее возраст около 2 тыс. лет — она либо поздней эллинистической [эпохи], то есть до нашей эры, либо ранней римской, то есть начала нашей эры. Скорее всего, здесь существовал храм довольно большого размера, включавший не просто маленькие статуэтки, а довольно крупные статуи. Мы иногда находим архитектурные детали — обломки, но ничего столь крупного найдено до сих пор не было», — рассказал Бутягин, добавив, что до настоящего времени остатков храма на территории Мирмекийского городища обнаружено не было.

Ученый отметил, что пока сложно судить о том, кого изображает найденная статуя — голова и руки у находки отсутствуют. При этом, по его словам, даже находящаяся в храме статуя не обязательно была изображением божества.

«Возможно, эта статуя относится даже к какому-то политическому деятелю. Политические деятели иногда могли поставить свою статую в храме как посвятительную — в раннее время это было невозможно, поскольку было предосудительно, но в позднее такие случаи бывали — цари, например, часто ставили что-то такое в храм. Или какой-то почитатель царя мог посвятить его статую какому-то божеству», — пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что, помимо большой статуи, археологи обнаружили небольшую статуэтку. «Это фрагмент сидящего на троне божества, но она намного меньше — 15-17 см. И еще достаточно стандартные находки — обломки черепицы, бронзовые монеты, остатки керамических сосудов — преимущественно краснолаковых, римского времени», — уточнил Бутягин.

Редкая находка

По словам руководителя экспедиции, найденная статуя — самая крупная на Мирмекийском городище, кроме того, подобные находки в целом достаточно редкое явление.

«Большие статуи находят не чаще одного раза в 10-15 лет. Около 10 лет назад находили женскую статую чуть меньшего размера в Пантикапее. Наша находка было сделана под самый конец, мы уже чистили слой для фиксации и консервации, так что повезло», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что найденная статуя, как и другие имеющие музейную ценность находки, будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Ее можно будет увидеть в экспозиции, возможно, уже в следующем году — после того, как будут проведены исследования и издана научная статья с предварительным анализом открытия.

Мирмекия — античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства. Располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия федерального значения. С 1999 года здесь работает Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://tass.ru/nauka/5504666

фотофакты
  • Badassgoliath Badassgoliath
    31.08.1811:31:06

    Ученый отметил, что пока сложно судить о том, кого изображает найденная статуя — голова и руки у находки отсутствуют.

    Очевидно, что эта статуя изображает одного из потомков древних укров, выкопавших Чёрное, а заодно и Азовское моря. А голову откололи и спрятали клятые москали, потому что голова была с чубом.

    #1065515
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      31.08.1815:28:08

      И руки откололи, потому что в одной был тризуб, а в другой шмат сала.

      #1065575
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    31.08.1811:44:27

    Надо поискать голову — должна лежать где-то рядом.

    #1065519
  • Нет аватара King3214
    31.08.1812:47:29

    Надо показать её крымским татарам, спросить — не их ли статуя?

    А то они себя «коренным народом Крыма» нарекли, льгот требуют…

    #1065527
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,