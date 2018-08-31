Археологи в Керчи обнаружили мраморную статую возрастом около 2 тысяч лет



Мраморная статуя, найденная при раскопках Мирмекийского городища в Керчи

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Археологи обнаружили при раскопках античного Мирмекийского городища в Керчи (Крым) большую мраморную статую возрастом около 2 тыс. лет, которая может свидетельствовать о существовании там большого храма. Об сообщил ТАСС в среду заведующий сектором античной археологии отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, который руководит экспедицией.

Мраморная статуя, найденная при раскопках Мирмекийского городища в Керчи© Государственный Эрмитаж

«Статуя — мужской торс в одежде, в хорошей сохранности, размером 1,1 метра, ее возраст около 2 тыс. лет — она либо поздней эллинистической [эпохи], то есть до нашей эры, либо ранней римской, то есть начала нашей эры. Скорее всего, здесь существовал храм довольно большого размера, включавший не просто маленькие статуэтки, а довольно крупные статуи. Мы иногда находим архитектурные детали — обломки, но ничего столь крупного найдено до сих пор не было», — рассказал Бутягин, добавив, что до настоящего времени остатков храма на территории Мирмекийского городища обнаружено не было.

Ученый отметил, что пока сложно судить о том, кого изображает найденная статуя — голова и руки у находки отсутствуют. При этом, по его словам, даже находящаяся в храме статуя не обязательно была изображением божества.

«Возможно, эта статуя относится даже к какому-то политическому деятелю. Политические деятели иногда могли поставить свою статую в храме как посвятительную — в раннее время это было невозможно, поскольку было предосудительно, но в позднее такие случаи бывали — цари, например, часто ставили что-то такое в храм. Или какой-то почитатель царя мог посвятить его статую какому-то божеству», — пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что, помимо большой статуи, археологи обнаружили небольшую статуэтку. «Это фрагмент сидящего на троне божества, но она намного меньше — 15-17 см. И еще достаточно стандартные находки — обломки черепицы, бронзовые монеты, остатки керамических сосудов — преимущественно краснолаковых, римского времени», — уточнил Бутягин.

Редкая находка

По словам руководителя экспедиции, найденная статуя — самая крупная на Мирмекийском городище, кроме того, подобные находки в целом достаточно редкое явление.

«Большие статуи находят не чаще одного раза в 10-15 лет. Около 10 лет назад находили женскую статую чуть меньшего размера в Пантикапее. Наша находка было сделана под самый конец, мы уже чистили слой для фиксации и консервации, так что повезло», — сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что найденная статуя, как и другие имеющие музейную ценность находки, будет передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Ее можно будет увидеть в экспозиции, возможно, уже в следующем году — после того, как будут проведены исследования и издана научная статья с предварительным анализом открытия.

Мирмекия — античный город, основанный ионийскими греками в середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива, входивший в состав Боспорского царства. Располагался к востоку от Пантикапея (современный мыс Карантинный в черте города Керчь). Является объектом культурного наследия федерального значения. С 1999 года здесь работает Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа.