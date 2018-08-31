В Ивановской области строят два крупных животноводческих комплекса

Два крупных животноводческих комплекса откроются в Гаврилово-Посадском районе до конца 2019 года.

Компания «Дымов» строит ферму закрытого типа, которая рассчитана на одновременное содержание до 30 тысяч свиней с производственной мощностью 60 тысяч голов свиней в год. Объем инвестиций в проект — свыше полутора миллиардов рублей, это крупнейшая инвестиция в сельское хозяйство региона.

Завершение проекта намечено на ноябрь-декабрь 2019 года.Компания планирует создать более ста новых рабочих мест.

В 2019 году племзавод имени Дзержинского планирует завершить инвестиционный проект по строительству молочного комплекса на 1,2 тысячи голов коров. Стоимость проекта — свыше 600 млн рублей. Ввод нового комплекса позволит дополнительно получать 12 тысяч тонн молока в год и довести общий объем производства молока до 26-27 тысяч тонн в год, то есть, фактически удвоить производство.

Новый животноводческий комплекс расположится на территории в 13 гектаров и будет включать доильный зал по принципу «карусель» на 50 мест, коровники, силосные траншеи, склад для хранения кормов.

В пресс-службе напомнили, что проект племзавода имени Дзержинского получил льготное кредитование через программу министерства сельского хозяйства РФ по ставке менее 5%. В текущем году объем льготной поддержки от федерального ведомства сельхозпроизводителям Ивановской области возрос более, чем в 30 раз по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз России одобрил 14 инвестиционных проектов по развитию АПК с использованием механизма льготного кредитования. С учетом собственных средств сельхозпредприятий объем инвестиций в АПК превысит 3,5 миллиарда рублей.