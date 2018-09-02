В Орловской области построен новый производственный корпус завода «Ливгидромаш»

АО «ГМС Ливгидромаш» − одно из крупнейших предприятий Орловской области. Здесь производят более 1000 типоразмеров динамических и объемных насосов, насосного оборудования. С 2003 года предприятие входит в структуру машиностроительного и инжинирингового холдинга АО «Группа ГМС». Сегодня на заводе работают 2300 человек.

Продукция завода используется в водном хозяйстве, нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, химической промышленности, теплоэнергетике, судостроении, пищевой промышленности и других отраслях. Имеется своя экспериментальная база-цех по производству опытных образцов и малых серий оборудования, а также аттестованные испытательные лаборатории.

Масштабный инвестиционный проект по локализации производства насосов для транспортировки нефти, водного хозяйства, тепловой и атомной энергетики был реализован на заводе в прошлом году. Построен новый производственный корпус, оснащенный современным оборудованием. Объем инвестиций превысил 2 млрд рублей.