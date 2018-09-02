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Видеоблог

Москву — расселить, Россию — поделить на 14. Что задумала власть

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gS2ksfVofNk

Россию ждут большие перемены. Такие, каких, пожалуй, не было за весь современный период существования нашего государства. В результате масштабных административных реформ Москва перестанет быть единственным центром притяжения, а вся страна будет поделена на 14 макрорегионов. Обо всём этом и не только — расскажем в сегодняшнем выпуске.

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экономика, новое производство, промышленность
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    02.09.1821:10:05

    Идея правильная и назревшая. Но это пока лишь проект.

    Сопротивление будет сильным:

    — региональные элиты (теряют власть),

    — высшее чиновничество (теряет власть),

    — Москва перестаёт быть денежным мешком, центром шальных заработков и гламура.

    Кроме того, сейчас худо-бедно выстроена вертикаль власти, только-только начинающая ограничивать амбиции национальных элит. Вертикаль работает, где деньгами, где принуждением. Выстроить новую модель настоящей Федерации равных регионов будет чрезвычайно трудно. Усилится опасность национального сепаратизма.

    В ходе видео было бы интересно хотя бы секунд на 10 пройтись по карте предлагаемых регионов.

    Удачи.

    #1066159
    • Нет аватара Иван Кутузов
      02.09.1821:40:04

      В Кремле в настоящее время сидят прагматики и прекрасно про то, чего вы опасаетесь, знают. Поэтому все будет очень гибко сделано — читаем внимательно на сайте ТАСС:

      макрорегионы не будут административными единицами.

      .

      ТАСС (или более полный текст в Коммерсанте):

      Минэкономразвития РФ выступило с предложением разделить всю территорию страны на 14 макрорегионов по принципу экономической специализации. Об этом в понедельник сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на доработанный министерством проект «Стратегии пространственного развития».

      Сейчас выделяют два макрорегиона — Северный Кавказ и Дальний Восток. По данным газеты, МЭР предлагает добавить к ним Байкальский, Енисейский, Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Волго-Камский, Уральский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский и Южно-Сибирский.

      Ведомство предлагает выделять макрорегионы, учитывая «сложившиеся социально-экономических связи» и потенциал территорий. В состав каждого образования предлагается включать как минимум один крупный центр экономического роста (на данный момент в России есть 14 крупнейших и шесть крупных городских агломераций, а также четыре минерально-сырьевых центра). Также подчеркивается, что макрорегионы не будут административными единицами.

      Проект стратегии направят в кабмин в сентябре, а планируется утвердить — в ноябре, сообщили «Ъ» в ведомстве.

      Отредактировано: Иван Кутузов~21:44 02.09.18
      #1066170
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