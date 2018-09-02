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Россию ждут большие перемены. Такие, каких, пожалуй, не было за весь современный период существования нашего государства. В результате масштабных административных реформ Москва перестанет быть единственным центром притяжения, а вся страна будет поделена на 14 макрорегионов. Обо всём этом и не только — расскажем в сегодняшнем выпуске.