Москву — расселить, Россию — поделить на 14. Что задумала власть
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Россию ждут большие перемены. Такие, каких, пожалуй, не было за весь современный период существования нашего государства. В результате масштабных административных реформ Москва перестанет быть единственным центром притяжения, а вся страна будет поделена на 14 макрорегионов. Обо всём этом и не только — расскажем в сегодняшнем выпуске.
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- Евгений Супер
- 02.09.201820:01
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