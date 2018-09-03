В Орловской области завершен ремонт участка автомагистрали М-2 «Крым»

ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после ремонта 3,5 км федеральной автодороги М-2 «Крым» в Кромском районе.

Комплекс ремонтных работ включал укладку верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин, ремонт четырех посадочных площадок автобусных остановок.

Для обеспечения безопасности дорожного движения приведены в нормативное состояние пересечения и примыкания к федеральной трассе, пешеходные дорожки, установлены пластиковые сигнальные столбики и дорожные знаки. На проезжую часть нанесена горизонтальная разметка со светоотражающими микрошариками.

Всего в Орловской области до конца этого дорожно-строительного сезона приведут в нормативное состояние более 48 км федеральных автодорог.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт 10 км трассы Р-119 Орел — Тамбов в Покровском районе. До конца года обновят 12 км автодороги Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел в Болховском, а также 25-километровый участок автомагистрали М-2 «Крым» в Мценском районе.