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Производство

В Кузбассе выпустили новую машину для горнорудных предприятий

  •  © politexpert.net

В Кемеровской области машиностроители создали первый грохот — это устройство для сортировки сыпучих материалов.

Новая производственная линейка станков запущена на Юргинском машиностроительном заводе. В Кузбассе, где большое количество различных предприятий, работают в промышленной отрасли, подобная техника просто необходима. Она используется для сортировки горной породы по кускам.

Расширение линейки техники, задействованной в работе промышленных предприятий, позволяет не только развивать машиностроение, но и улучшать показатели добывающих компаний. Отечественные грохот-машины способны обеспечить высокую эффективность работы, надежность и экономическую выгоду по сравнению с зарубежными аналогами.

Подобная техника существенно сокращает время выполняемой работы, повышает ее эффективность и экономическую выгоду. Впоследствии специалисты планируют к новой грохот-машине добавить и другие, различных размеров и функциональных возможностей. Другими словами, скоро в России появится целая линейка новейшей техники, отвечающей за работу в области обработки сыпучих материалов. Данный вид техники является довольно востребованным на рынке, поэтому ее отечественный образце должен приглянуться потенциальным заказчикам.

  •  © politexpert.net
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https://politexpert.net/119417-uspekh-mashinostroeniya-rf-novaya-lineika-grokhotov-idet-v-rabotu

Кемеровская область, импортозамещение, оборудование российского производства, машиногстроение
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    03.09.1819:10:36

    Кто-то похихикал над журналистами. Грохота давно применяются для сортировки просеивающихся материалов.   

    #1066365
    • Нет аватара tumanova
      03.09.1821:14:16

      Кто-то похихикал над журналистами

      Да, название «грохот» как имя собственное для нового оборудование — было явным ляпом. При этом приводилась ссылка на региональные «Вести». Даже странно, что в ВГТРК возможна такая безграмотность

      Отредактировано: tumanova~21:14 03.09.18
      #1066395
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