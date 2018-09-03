В Кузбассе выпустили новую машину для горнорудных предприятий

В Кемеровской области машиностроители создали первый грохот — это устройство для сортировки сыпучих материалов.

Новая производственная линейка станков запущена на Юргинском машиностроительном заводе. В Кузбассе, где большое количество различных предприятий, работают в промышленной отрасли, подобная техника просто необходима. Она используется для сортировки горной породы по кускам.

Расширение линейки техники, задействованной в работе промышленных предприятий, позволяет не только развивать машиностроение, но и улучшать показатели добывающих компаний. Отечественные грохот-машины способны обеспечить высокую эффективность работы, надежность и экономическую выгоду по сравнению с зарубежными аналогами.

Подобная техника существенно сокращает время выполняемой работы, повышает ее эффективность и экономическую выгоду. Впоследствии специалисты планируют к новой грохот-машине добавить и другие, различных размеров и функциональных возможностей. Другими словами, скоро в России появится целая линейка новейшей техники, отвечающей за работу в области обработки сыпучих материалов. Данный вид техники является довольно востребованным на рынке, поэтому ее отечественный образце должен приглянуться потенциальным заказчикам.