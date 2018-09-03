В Смоленской области открыли новый корпус школы-интерната для одаренных детей «Феникс»

В новодугинской деревне Мольгино состоялось открытие нового корпуса школы-интерната для одаренных детей «Феникс».

Возведение нового корпуса учебного заведения стало завершающим этапом открытия школы для одаренных детей сирот и детей из малообеспеченных семей. Напомним, в 2016 году здесь была построена начальная школа, а уже 1 января прошлого года в школе обучались 80 учеников, половина из которых проживала в интернате при школе.В школе есть свой Дом детского творчества, оборудованный актовым залом на 250 мест, и современным кинотеатром. В здании располагаются кабинеты для занятия музыкой и живописью. Благодаря строительству нового корпуса количество мест для получения качественного образования увеличилось почти в три раза.

— Благодаря появлению нового корпуса в нашей школе сможет учиться 200 ребят из разных уголков Смоленщины, а корпус интерната рассчитан на проживание уже ста детишек. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из малообеспеченных семей. Школа «Феникс» призвана поддержать, раскрыть таланты, научить и дать путевку в жизнь тем детям, которым сделать это, к сожалению, порой чуть сложнее, чем их сверстникам, — рассказал директор школы Андрей Панцевич.

Стоит отметить, что здание школы было построено по индивидуальному архитектурному проекту. Учебные классы и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием, отвечающим самым современным образовательным стандартам. В школе есть свой лингафонный кабинет, кабинеты информатики, учебные кабинеты-мастерские по технологии, хореографический и спортивный зал, две столовые. Для обучающихся детей построен спортивный комплекс с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами, в школе есть библиотека и видеозал, комната психологической разгрузки и медицинский кабинет.