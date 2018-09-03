В Смоленской области начала работу новая ферма «Мираторг» для содержания крупного рогатого скота

Начиная с 2015 года компания «Мираторг» реализует в Смоленской области масштабный инвестиционный проект, направленный на развитие производства высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота. За это время на территории пяти муниципалитетов — Рославльского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского и Хиславичского районов возведено 10 животноводческих комплексов с общим поголовьем свыше 40 тысяч голов. Планируется, что к 2020 году эта цифра увеличится до 64 тысяч. Суммарный объем инвестиций на сегодняшний день составляет порядка 5,4 млрд рублей.

Строительство в Ершичском районе фермы «Рухань» — очередной этап реализации данного инвестиционного проекта. Мощность предприятия позволяет содержать до 10 тысяч голов, при этом, в настоящее время хозяйство уже насчитывает 3,4 тысячи особей. Объем вложений в строительство комплекса составил около 1 млрд рублей.

Создано более 30 новых рабочих мест. Средняя заработная плата на ферме составляет 35 тысяч рублей.

Кормовую базу обеспечивают луга для выпаса скота и заготовки кормов на зимний период. «Мираторг» также активно развивает производство зерновых, прежде всего, кукурузы — основного компонента для интенсивного откорма животных. В целом, земельный банк компании в Смоленской области превышает 80 тысяч гектаров земель, 22 тысячи из которых разработаны и введены в сельхозоборот.

Единственным фактором, сдерживающим развитие мясного скотоводства на территории Смоленской области, является недостаток земли, пригодной для сельскохозяйственной деятельности: «Один из ограничивающих факторов заключается в том, что поля не обрабатывались последние 15-20 лет. Мы за минувший год очистили от леса более 20 тысяч гектаров. Нам осталось очистить еще порядка 40 тысяч, половина из которых — тяжелый лес. Не стоит забывать, что после очистки земли необходимо выровнять и только потом засеивать многолетними травами. Все это занимает время. И, конечно же, без поддержки государства такие проекты сложно реализовывать», — рассказал глава Мираторга Виктор Линник.