Магаданский морской торговый порт ввел пятый причал после реконструкци

ПАО «Магаданский морской торговый порт» (ММТП, стивидорная компания в порту Магадана) завершило реконструкцию пятого причала.

По информации гендиректора порта Андрея Горбова, после ввода нового причала ожидается увеличение грузооборота на 10% относительно 2017 года, когда было обработано около 1 млн тонн грузов.

В 2017 году был сдан причал № 4. Вместе с «пятым» общая длина обновленной стенки составляет 405 метров. Стоимость работ составила 1,3 млрд рублей. Реконструкцию выполнили за полтора года. Использованные материалы рассчитаны на эксплуатацию в сильные морозы. Срок службы новых причалов до 50 лет.