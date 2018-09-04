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Судостроение и судоходство

Магаданский морской торговый порт ввел пятый причал после реконструкци

  •  © 49gov.ru

ПАО «Магаданский морской торговый порт» (ММТП, стивидорная компания в порту Магадана) завершило реконструкцию пятого причала.

По информации гендиректора порта Андрея Горбова, после ввода нового причала ожидается увеличение грузооборота на 10% относительно 2017 года, когда было обработано около 1 млн тонн грузов.

В 2017 году был сдан причал № 4. Вместе с «пятым» общая длина обновленной стенки составляет 405 метров. Стоимость работ составила 1,3 млрд рублей. Реконструкцию выполнили за полтора года. Использованные материалы рассчитаны на эксплуатацию в сильные морозы. Срок службы новых причалов до 50 лет.

  •  © 49gov.ru
  •  © 49gov.ru
  •  © 49gov.ru
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https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=38500

Магаданская область, ММТП
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