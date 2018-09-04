В Ачинском районе запущен первый в Красноярском крае зерносушильный комплекс стоимостью более 100 миллионов рублей.

Масштабный инвестиционный проект по строительству сушильного комплекса нового поколения реализует одно из ведущих сельхозпредприятий Ачинского района ООО «Агросфера».

Комплекс рассчитан на переработку и хранение до 84 тысяч тонн зерна в период уборочной кампании. Он включает в себя сушилку, производительностью 100 тонн в час, две очистные машины и три складских помещения аграрного типа, вместимостью до 30 тысяч тонн зерна. Также на территории комплекса, расположенного около д. Зерцалы Белоярского сельсовета, оборудованы весовая платформа и лаборатория для проведения экспресс-анализов зерна.

Зерносушильный комплекс, имеющий такую высокую производительность, на сегодня единственный в Красноярском крае. Объем инвестиций в проект составил более 100 миллионов рублей. Здесь будут применяться лучшие технологии сушки и хранения зерна, обеспечивающие выпуск качественной продукции.Красноярская фирма «Стройподряд» приступила к возведению объекта в середине мая. Современное сушильное оборудование было поставлено из города Курска, где было изготовлено по американской лицензии. Процесс сушки зерна полностью автоматизирован, является экономичным и экологически чистым, потому как сушилка работает на сжиженном газе.