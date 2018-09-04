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Производство

Локализация мостов комбайна Tucano в Краснодаре стала первой в истории концерна CLAAS

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В соответствии с обязательствами, взятыми на себя компанией CLAAS по Специальному Инвестиционному Контракту (СПИК), подписанному с Правительством РФ в 2016 г., продолжается работа над структурированной, поэтапной локализацией производства зерноуборочных комбайнов TUCANO в Краснодаре. Так, Краснодарский завод «КЛААС» полностью внедрил и освоил одну из ключевых технологических операций при выпуске комбайна TUCANO — производство переднего и заднего мостов. Данный компонент традиционно выпускался на заводе CLAAS в Падерборне (Германия). Уникальный трансфер технологических процессов с одного завода на другой, отладка процессов и запуск серийного производства стали первым в истории примером подобного технологического взаимодействия филиалов Концерна.

Кросс-функциональная команда, свыше 40 высококвалифицированных специалистов — сотрудников заводов Концерна в России и Германии: «КЛААС» в Краснодаре, CIT в Падерборне и CSE в Харзевинкеле, кропотливо и поступательно работали два года, чтобы впервые в истории CLAAS передать технологический процесс с одного завода на другой и адаптировать его к новым условиям производства.

В рамках проекта специалисты завода «КЛААС», при поддержке немецких коллег освоили производство отдельных компонентов мостов, сварку, механическую обработку, протяжку, окраску и сборку. Для реализации новых операций в металлообработке завод расширил производственные площади на 2200 м2, приобрел дополнительные сварочные оснастки, 4-х осевой обрабатывающий центр, а также станок протяжки. Также заводом «КЛААС» в Краснодаре была внедрена технологически уникальная операция — особая технология покраски с использованием низкотемпературного порошка. Существующий технологический процесс был адаптирован для снижения температуры полимеризации порошка до 160-170˚ C. Все эти процессы оказались абсолютно новыми для сотрудников технологического департамента завода в Краснодаре, но были успешно реализованы. Освоение и внедрение новых технологических операций, а также производство расширенного ассортимента компонентов в рамках СПИК, является приоритетным направлением в деятельности завода «КЛААС» в Краснодаре.

«Масштабность задач, связанных с передачей целого комплекса производственных процессов и существующих в Концерне технологий, от одного действующего завода к другому, причем в сжатые сроки, стала уникальным опытом для всего Концерна CLAAS. Благодаря активной взаимной поддержке кросс-функциональной команды, при открытости и вовлеченности всех участников проекта удалось добиться успеха в короткий срок. За счет таких примеров сотрудничества чувствуется дух семейной компании — компании CLAAS», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре Ральф Бендиш.

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http://www.agbz.ru/news/lokalizatsiya-mostov-kombayna-Tucano-v-krasnodare-stala-pervoy-v-istorii-kontserna-CLAAS

Краснодарский край, CLAAS, КЛААС
  • Нет аватара RF
    04.09.1815:55:31

    На фото конечно офигенно сложные детали — сварные конструкции из листовых профилей коробчатого сечения, собранные и сваренные на кондукторе. Грустно за нас, если такие технологии передают как папуасам.

    #1066521
    • Е.Юрий Е.Юрий
      04.09.1816:35:49

      Речь идет лишь о расширении производства и увеличении рабочих мест(если «правильно» читать   ). Нет там никаких особых технологий — как всегда журналисты добавили пару своих любимых слов и фраз для рекламы   

      #1066531
    • Nelton Nelton
      04.09.1818:28:55

      На фото конечно офигенно сложные детали

      Ну шарики для подшипников то же на фото выглядят не очень эффектно, но добиться нужной твердости, точности геометрии и приемлемой цены - «на коленке» не получится.

      В данном случае, если это действительно всего второй завод Клаас, который делает такие компоненты, велика вероятность что часть этих мостов пойдет на экспорт в третьи страны, где у Клааса есть сборочные заводы.

      Отредактировано: Nelton~18:30 04.09.18
      #1066557
      • Нет аватара Kostya
        04.09.1818:55:18

        Кстати на сколько я знаю Россия как покупала подшипники так и покупает! Свои почти не производит, если перемаркировку китайских за свое производство не понимать!

        #1066565
  • Нет аватара Kostya
    04.09.1818:28:00

    Это серьезно!

    Отредактировано: Kostya~18:31 04.09.18
    #1066556
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