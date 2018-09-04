Локализация мостов комбайна Tucano в Краснодаре стала первой в истории концерна CLAAS

В соответствии с обязательствами, взятыми на себя компанией CLAAS по Специальному Инвестиционному Контракту (СПИК), подписанному с Правительством РФ в 2016 г., продолжается работа над структурированной, поэтапной локализацией производства зерноуборочных комбайнов TUCANO в Краснодаре. Так, Краснодарский завод «КЛААС» полностью внедрил и освоил одну из ключевых технологических операций при выпуске комбайна TUCANO — производство переднего и заднего мостов. Данный компонент традиционно выпускался на заводе CLAAS в Падерборне (Германия). Уникальный трансфер технологических процессов с одного завода на другой, отладка процессов и запуск серийного производства стали первым в истории примером подобного технологического взаимодействия филиалов Концерна.

Кросс-функциональная команда, свыше 40 высококвалифицированных специалистов — сотрудников заводов Концерна в России и Германии: «КЛААС» в Краснодаре, CIT в Падерборне и CSE в Харзевинкеле, кропотливо и поступательно работали два года, чтобы впервые в истории CLAAS передать технологический процесс с одного завода на другой и адаптировать его к новым условиям производства.

В рамках проекта специалисты завода «КЛААС», при поддержке немецких коллег освоили производство отдельных компонентов мостов, сварку, механическую обработку, протяжку, окраску и сборку. Для реализации новых операций в металлообработке завод расширил производственные площади на 2200 м2, приобрел дополнительные сварочные оснастки, 4-х осевой обрабатывающий центр, а также станок протяжки. Также заводом «КЛААС» в Краснодаре была внедрена технологически уникальная операция — особая технология покраски с использованием низкотемпературного порошка. Существующий технологический процесс был адаптирован для снижения температуры полимеризации порошка до 160-170˚ C. Все эти процессы оказались абсолютно новыми для сотрудников технологического департамента завода в Краснодаре, но были успешно реализованы. Освоение и внедрение новых технологических операций, а также производство расширенного ассортимента компонентов в рамках СПИК, является приоритетным направлением в деятельности завода «КЛААС» в Краснодаре.

«Масштабность задач, связанных с передачей целого комплекса производственных процессов и существующих в Концерне технологий, от одного действующего завода к другому, причем в сжатые сроки, стала уникальным опытом для всего Концерна CLAAS. Благодаря активной взаимной поддержке кросс-функциональной команды, при открытости и вовлеченности всех участников проекта удалось добиться успеха в короткий срок. За счет таких примеров сотрудничества чувствуется дух семейной компании — компании CLAAS», — отмечает генеральный директор завода «КЛААС» в Краснодаре Ральф Бендиш.