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Судостроение и судоходство

В августе «Комета 120М» перевезла более 12 тысяч пассажиров

  •  © Фото с сайта kalashnikov.media

По итогам августа новое судно на подводных крыльях «Комета 120М», курсирующее на маршруте Севастополь-Ялта-Севастополь, перевезло 12 772 пассажира. Всего было выполнено 112 рейсов. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. По маршрутам Севастополь-Ялта и Ялта-Севастополь пассажиропоток распределился практически поровну: 6 410 и 6 362 пассажиров соответственно. Около 65% пассажиров приобретали билеты по тарифу Стандарт, 18% - по тарифу Комфорт, 11% - по тарифу Детский. При покупке билетов пассажиры гораздо активней пользовались кассами, и доля таких пассажиров составила 95%. Еще 5% пассажиров воспользовались электронными каналами продаж (сайт и мобильное приложение).

  •  © Фото с сайта kalashnikov.media

«Спрос в течение всего августа наблюдался на очень высоком уровне и показатель средней загрузки всех рейсов на уровне 99% подтверждает это. При этом необходимо отметить, что билеты по тарифу Комфорт раскупаются в первую очередь. В первые дни сентября билеты также активно продаются, и мы надеемся, что наши потенциальные клиенты будут с удовольствием пользоваться услугами „Кометы“ в течение всего месяца», — отметил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 м и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) в августе из запланированных 124 рейсов было отменено 12 рейсов. Возврат билетов осуществляется в полном объеме.

Информация с сайта sevastopol.gov.ru, фото с сайта kalashnikov.media

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СПК, 23160, Севастополь, Крым
  • obormot obormot
    04.09.1818:03:03

    Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%.

    Для нового маршрута в первый месяц лучше и быть не могло. Срочно нужна вторая Комета.

    #1066553
    • A_SEVER A_SEVER
      04.09.1818:48:02

      Да, показатели хорошие. Есть основание для продолжения строительства морских СПК и постепенного увеличения количества рейсов и маршрутов.

      #1066563
      • Александр Скориков
        04.09.1819:14:51

        Безусловно, еще надо расширять маршрутную сеть, рейсы в Новороссийск и Сочи, как это было раньше. Но Комета не заменит прибрежные катера, которые бы ходили вдоль берега от причала к причалу. Их очень не хватает в Крыму. Например, от набережной Ялты до причала Гурзуфа можно доплыть за 15-20 минут или за полтора часа на автобусе!

        #1066567
        • Юрий Колесников
          04.09.1820:13:35

          Конечно, именно так и было в 80-е годы. На катере можно было быстро добраться до всех, практически, посёлков на побережье. Так обычно и поступали, отдыхая в те годы. С утра на пляже в Ялте, после обеда — на катер и смотреть окрестности — Гурзуф, Форос, Ботанический сад и т. д. А «Метеором» в Судак, Алушту.

          #1066579
          • Александр Скориков
            04.09.1820:23:11

            Вот именно, от Фороса до Рыбачьего я весь берег облазил студентом на этих катерах. Главное, они никуда не делись, их прихватизировали в большинстве и организуют экскурсии по тыще-полторы с носа, особенно из Ялты. Там надо порядок навести, а так причалы целы, пассажиров — море, власть надо употребить.

            #1066587
            • A_SEVER A_SEVER
              04.09.1820:36:34

              власть надо употребить

              Предлагаете государству отобрать частную собственность и взять на себя расходы по эксплуатации довольно возрастных судов, установив при этом социальные тарифы?

              Извините, но это утопия.

              #1066592
              • Александр Скориков
                04.09.1820:59:19

                Ну, зачем так упрощать. Скажем, заключить договора с владельцами судов на перевозку пассажиров. Кто не захочет — не получит лицензии на пассажирские перевозки и экскурсионные рейсы и не пройдет ТО. Причалы остаются в госсобственности и ими пользуются только лицензированные борта. Кто там капитанит, тоже надо разобраться. Организовать госкомпанию, которая всем этим займется и осуществляет госнадзор. Кому не нравится — пусть возит туристов в Турции.

                #1066602
                • obormot obormot
                  04.09.1822:11:19

                  Кто не захочет — не получит лицензии на пассажирские перевозки и экскурсионные рейсы и не пройдет ТО.

                  Что угодно, но только не это. Зачем же бить людей по рукам? Так убивают мелкий бизнес, а потом жалуются, мол что-то он совсем зачах…

                  Умнее было бы встретиться с владельцами прогулочных судов, предложить им рейсы и расписание, выслушать их мнение, гарантировать компенсацию минимальной суммы расходов на обслуживание определённого рейса по определённому расписанию. Если дело пойдёт, то через сезон-два отбоя от желающих не будет.

                  После этого можно предложить частникам объединиться, выделить кредиты на покупку новых судов под долгосрочный договор на обслуживание маршрутов или образовать муниципальное (например) предприятие.

                  Вариантов масса, только не нужно напрягать людей и терроризировать.

                  Отредактировано: obormot~22:11 04.09.18
                  #1066627
  • Иван Кротов Иван Кротов
    05.09.1800:59:22

    Мне кажется что в черном море и Дону судов 10 смело маршруты найдет. Как писали выше Адлер — Сочи — Геленжик — Новороссийск, Ялта — Севастополь ну и т. д. Наверно поштучно делать дороже будет.

    #1066658
    • Maksim Starostin
      05.09.1809:02:29

      Кометы где только не ходили. Сам лично видел на Байкале. Еще видел на Амуре в Хабаровске, маршрут до Николаевска-на-Амуре (но не помню, Комета это была или Метеор).

      Метеоров так вообще море. В России морей, рек и озер огромное количество, а суда не производятся.

      #1066695
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