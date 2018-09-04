В августе «Комета 120М» перевезла более 12 тысяч пассажиров





© Фото с сайта kalashnikov.media

По итогам августа новое судно на подводных крыльях «Комета 120М», курсирующее на маршруте Севастополь-Ялта-Севастополь, перевезло 12 772 пассажира. Всего было выполнено 112 рейсов. Средняя загрузка по всем рейсам составила 99%. По маршрутам Севастополь-Ялта и Ялта-Севастополь пассажиропоток распределился практически поровну: 6 410 и 6 362 пассажиров соответственно. Около 65% пассажиров приобретали билеты по тарифу Стандарт, 18% - по тарифу Комфорт, 11% - по тарифу Детский. При покупке билетов пассажиры гораздо активней пользовались кассами, и доля таких пассажиров составила 95%. Еще 5% пассажиров воспользовались электронными каналами продаж (сайт и мобильное приложение).





© Фото с сайта kalashnikov.media

«Спрос в течение всего августа наблюдался на очень высоком уровне и показатель средней загрузки всех рейсов на уровне 99% подтверждает это. При этом необходимо отметить, что билеты по тарифу Комфорт раскупаются в первую очередь. В первые дни сентября билеты также активно продаются, и мы надеемся, что наши потенциальные клиенты будут с удовольствием пользоваться услугами „Кометы“ в течение всего месяца», — отметил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.

Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,5 м и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) в августе из запланированных 124 рейсов было отменено 12 рейсов. Возврат билетов осуществляется в полном объеме.

Информация с сайта sevastopol.gov.ru , фото с сайта kalashnikov.media