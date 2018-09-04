В Москве открыт городской парк технических видов спорта
4 сентября в Печатниках открыт парк технических видов спорта на месте бывшей нелегальной свалки мусора.
В разработке проект парка принимали участие представители объединений авто- и мотоспорта столицы, в том числе члены Федерации автомобильного спорта города Москвы и Московского городского автомотоклуба.
Новый парк занимает площадь 27,4 га и расположен в значительном удалении от жилых кварталов.. Здесь имеется пять отдельных зон со специальными трассами, оснащенных оборудованием для профессиональных и любительских соревнований различного уровня. Для зрителей построены трибуны.
Московские спортсмены определенно оценят трассу мотокросса с естественными препятствиями, многофункциональную шоссейно-кольцевую трассу с крутыми поворотами, зону картинга, усложненную велотрассу и скейтпарк. А любители тихого отдыха будут рады прогулочной набережной вдоль Москвы-реки с 8 лестничными спусками к воде.
Незаконная мусорная свалка в Печатниках образовалась более двух десятилетий назад — в первой половине девяностых годов. К началу 2010-х гг. беспорядочные завалы мусора уже занимали площадь примерно 12 гектар. По оценкам специалистов, в общей сложности на этой территории было складировано около двух миллионов куб.м строительного мусора, грунтов и твердых бытовых отходов.
Многие москвичи обращались в Правительство Москвы с просьбой ликвидировать эту огромную свалку.
В результате был разработан проект благоустройства парка в Печатниках. После обсуждения он был одобрен местными жителями. При этом были учтены ряд идей и замечаний жителей столицы.
- Великоросс
- 04.09.201817:31
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