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Города и сёла России

В Москве открыт городской парк технических видов спорта

  •  © veshnyaki.vaonews.ru

4 сентября в Печатниках открыт парк технических видов спорта на месте бывшей нелегальной свалки мусора.

В разработке проект парка принимали участие представители объединений авто- и мотоспорта столицы, в том числе члены Федерации автомобильного спорта города Москвы и Московского городского автомотоклуба.

Новый парк занимает площадь 27,4 га и расположен в значительном удалении от жилых кварталов.. Здесь имеется пять отдельных зон со специальными трассами, оснащенных оборудованием для профессиональных и любительских соревнований различного уровня. Для зрителей построены трибуны.

Московские спортсмены определенно оценят трассу мотокросса с естественными препятствиями, многофункциональную шоссейно-кольцевую трассу с крутыми поворотами, зону картинга, усложненную велотрассу и скейтпарк. А любители тихого отдыха будут рады прогулочной набережной вдоль Москвы-реки с 8 лестничными спусками к воде.

Незаконная мусорная свалка в Печатниках образовалась более двух десятилетий назад — в первой половине девяностых годов. К началу 2010-х гг. беспорядочные завалы мусора уже занимали площадь примерно 12 гектар. По оценкам специалистов, в общей сложности на этой территории было складировано около двух миллионов куб.м строительного мусора, грунтов и твердых бытовых отходов.

Многие москвичи обращались в Правительство Москвы с просьбой ликвидировать эту огромную свалку.

В результате был разработан проект благоустройства парка в Печатниках. После обсуждения он был одобрен местными жителями. При этом были учтены ряд идей и замечаний жителей столицы.

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https://veshnyaki.vaonews.ru/?p=53770

Москва, благоустройство
  • Нет аватара termometrix
    04.09.1820:45:22

    Здесь фото

     https://www.mos.ru/mayor/.../photo/6769057/tiles/1/0/ 

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    #1066598
  • Нет аватара termometrix
    04.09.1820:49:31

    Набережная в Печатниках,хотя есть косяки:

    •  © mosday.ru

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    #1066599
    • Human RS Human RS
      04.09.1821:12:20

      Можно запилить отдельный пост или для будущего обзора благоустройства Сергею Котенко послать.

      #1066608
      • Нет аватара termometrix
        04.09.1821:18:33

        Буду рад если Сергей сделает обзор в том числе и с этими материалами.

        #1066611
  • Нет аватара termometrix
    04.09.1821:21:13

    Вот это очень важно

    Незаконная мусорная свалка в Печатниках образовалась более двух десятилетий назад — в первой половине девяностых годов. К началу 2010-х гг. беспорядочные завалы мусора уже занимали площадь примерно 12 гектар. По оценкам специалистов, в общей сложности на этой территории было складировано около двух миллионов куб.м строительного мусора, грунтов и твердых бытовых отходов.

    Было

    •  © trud.ru

    •  © ic.pics.livejournal.com

    •  © ic.pics.livejournal.com

    Отредактировано: termometrix~21:24 04.09.18
    #1066613
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