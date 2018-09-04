В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детей
На Урале открылся образовательный центр для одаренных детей по модели сочинского «Сириуса» В образовательный центр «Золотое сечение» в Екатеринбурге приехали почти 200 школьников, которые пройдут подготовку по четырем направлениям — «Наука», «Спорт», «Искусство» и «Народные промыслы».
Среди задач центра — проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.
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- termometrix
- 04.09.201817:44
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