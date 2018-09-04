В Екатеринбурге открылся образовательный центр для одаренных детей

На Урале открылся образовательный центр для одаренных детей по модели сочинского «Сириуса» В образовательный центр «Золотое сечение» в Екатеринбурге приехали почти 200 школьников, которые пройдут подготовку по четырем направлениям — «Наука», «Спорт», «Искусство» и «Народные промыслы».

Среди задач центра — проведение дополнительных смен для одаренных школьников, соревнований, олимпиад и конкурсов, сопровождение подростков в периоды между сменами, а также подготовка и поддержка педагогов, работающих с одаренными школьниками.