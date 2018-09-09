Миасский завод промышленного оборудования производит оборудование заменяющее импортные аналоги

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Миасский завод промышленного оборудования (МЗПО) активно занимается импортозамещением и производит изделия, заменяющие импортные аналоги на основе собственных разработок.

Завод имеет уникальную производственную базу с современными станками с ЧПУ, новейшими обрабатывающими центрами, блоками сварки и шлифовки позволяет выпускать широкий спектр продукции в соответствии всем требованиям заказчика.На данный момент мы работаем в 3-х направлениях:

-производство щелевых сит;

-производство гидравлического оборудования;

-производство оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности.

Внедрив новые технологии и модернизировав существующие процессы производства, МЗПО изготовливает щелевые сита для нефтехимической, нефтегазовой, атомной, угольной, фармацевтической, металлургической и пищевых промышленностей.

Гидравлическое оборудование — одно из главных направлений предприятия. На сегодняшний день мы выпускаем такие изделия как:

Краны,диверторы высокого давления, служащие для переключения потока рабочей жидкости. МЗПО изготавливает краны нескольких типов: от двухходовых до шестиходовых. По виду переключения разделяемые на открытый и закрытый центр.

Клапаны тормозные предназначены для поддержания постоянной скорости опускания и втягивания гидроцилиндров. При этом величина попутной нагрузки вызывает превышение скорости их движения. Ее производительность контролирует тормозной клапан, а также он служит для запирания поршневых полостей гидроцилиндров.

Ручные насосы, служащие, в основном, вспомогательными или аварийными насосами для управления спецтехникой при условии выхода из строя гидравлического насоса. Сейчас они применяются в технике Ишимбайского машиностроительного, Великолукского машиностроительного завода и на автокранах Ивановец, Челябинец.

Гидрозамки — односторонние и двухсторонние, применяемые для блокировки гидроцилиндров в одном или во всех направлениях.Поворотные фитинги, вертлюг — отличный способ защиты рукавов высокого давления от скручивания. Благодаря уникальной конструкции поворотные фитинги способны вращаться на 360 градусов под давлением.Клапаны обратные — пр Клапаны обратные — пропускают поток рабочей жидкости только в одну сторону. Обычно используется для защиты гидросистемы от гидроударов либо для реализации разнообразных гидравлических схем.

Джойстики дистанционного управления предназначены для управления гидравлическими распределителями через гибкие тросы механического дистанционного управления.

Также мы выпускаем широкий ассортимент подвесок ротаторов и осей.

МЗПО изготавливает оборудование для одной из самых важных промышленностей в нашей стране — целлюлозно-бумажной.

Внедрено и успешно испытано поверхностное упрочнение изделий с повышением твердости до 75 единиц по Роквеллу, что увеличивает срок службы оборудования. На данный момент мы производим: напорные сортировки, роторы, сита, ножи, щелевые сита, вихревые очистители, зубчатые колеса БДМ, размольные гарнитуры.

Основные материалы, применяемые в нашем производстве: дюралюминий и высоколегированная сталь российского производства.