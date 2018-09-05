В Москве в Международном медицинском кластере «Сколково» открылась первая клиника

5 сентября в Международном медицинском кластере в «Сколково» открылась клиника «Хадасса». Оператором стала старейшая израильская клиника «Хадасса».

Это первая клиника, построенная на территории международного медицинского кластера в «Сколкове». Для создания международного медицинского кластера выделено 57,6 гектара.

В четырехэтажном корпусе на площади 10,5 тыс. м2 размещены: отделение лучевой диагностики и УЗИ (МРТ, КТ, рентген, денситометрия, маммография, УЗИ); отделение эндоскопии (бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия); отделение кардиологии (стресс-ЭЭКГ, ЭКГ, тредмил-тест), электроэнцефалография, нейрофизиология, гастроэнтерология; кабинеты онколога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога, ЛОР, аллерголога, спирометрии, инфекциониста-эпидемиолога, дерматолога, уролога, хирурга/ортопеда, невролога/психолога; клинико-диагностическая лаборатория; дневной стационар на четыре койки.

Пациенты клиники смогут получить полный цикл современных диагностических исследований для предупреждения и раннего выявления заболеваний с учетом индивидуальных особенностей организма.

Важным направление работ станет подготовка и переподготовка российских специалистов.

«Московская клиника „Хадасса“ планирует осуществлять научную (исследовательские программы) и образовательную (краткосрочные курсы и долгосрочные программы подготовки врачей) деятельность», — уточняется в сообщении.

К 2020 году планируется завершить второй этап развития московской клиники «Хадасса» — построить и ввести в эксплуатацию терапевтический корпус.

Строительство первой клиники (диагностического центра) международного медицинского кластера в «Сколкове» заняло примерно 1,5 года (август 2016 — март 2018 года).

В «Хадасса Медикал Сколково» будут вести прием более ста специалистов и обслуживать до 70 тысяч пациентов ежегодно. На 2020 год намечено открытие многопрофильной больницы на 134 койки с дневным стационаром химиотерапии, гибридной операционной и отделением лучевой терапии с самым инновационным оборудованием.

Клиника оснащена современным оборудованием.

Это рентгеновский компьютерный томограф. Очень тонкий рентгеновский луч, который за короткое время крутится вокруг тела и сканирует его. Лучевая нагрузка очень низкая.

Магнитно-резонансная томография. Вредность МРТ не доказана. Считается, что можно делать его очень часто, если это необходимо. Чек-ап всего тела с помощью МРТ даст главную информацию о том, куда надо смотреть, если есть проблема.

В клинике есть маммологический блок — сразу несколько кабинетов, посвященных женскому здоровью. Этот шарик на маммологической установке — макет. Вместо него здесь исследуют молочную железу.

Рентгеновский снимок в высоком качестве позволяет увидеть все, что находится внутри.

Это ультразвуковая установка. С помощью нее также получается объемное изображение молочной железы, но другим путем (ультразвуком, а не рентгеновским лучом). Это позволяет увидеть проблему в реальном времени.

Учебно-тренировочный симуляционный центр. Здесь наши врачи смогут практиковать полученные знания на очень реалистичных манекенах и новейшем оборудовании.

Врачи будут проводить на манекенах операции, оттачивать свои навыки в сложных случаях, которые в обычной жизни при допущении малейших неточностей могут повлечь осложнения для пациента.

Врачи, медсестры, фельдшеры и хирурги будут повышать здесь квалификацию. Программы обучения постепенно будут адаптироваться под российские реалии.

Конференц-зал со светодиодными видеостенами на 300 мест.

https://varlamov.ru/2963697.html