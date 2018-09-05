На «Северной верфи» началась резка металла для головного траулера-процессора проекта 170701

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В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» приступили к резке металла для закладной секции головного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик строительства судна — АО Рыбпроминвест (входит в крупнейший отечественный рыбопромышленный холдинг НОРЕБО). Передать траулер-процессор заказчику планируется в 2020 году.

В корпусосборочном цехе предприятия началась резка металла для закладной (днищевой) секции весом 78,5 тонн. Детали будущей секции вырезаются из листового проката, предварительно очищенного и загрунтованного на специальной линии. Из вырезанных деталей с использованием гибки на прессах и сварки будет сформирована объемная секция. Всего для строительства судна потребуется почти 90 различных секций.

Технический директор холдинга НОРЕБО Павел Косолапов, наблюдавший за началом резки первого металлического листа для будущего судна, подчеркнул: «Сегодня произошло очень знаковое событие, ведь рождение судна начинается с резки металла. Вместе с Северной верфью мы построим лучшее рыболовное судно не только в нашей стране, но и во всем мире, поскольку на этом траулере будут применены все существующие сегодня новейшие технологии».

Проектом 170701 предусмотрены самые передовые технологии вылова и безотходной переработки рыбы. В частности, на судне будут установлены современные рыбообрабатывающие фабрики с одновременным максимальным размещением замороженной рыбопродукции — весом почти 1200 тонн или совмещённо до 1020 тонн рыбопродукции и до 334 тонн рыбной муки. Кроме того, на траулере-процессоре будет обеспечено хранение до 95 тонн рыбных консервов.

Торжественная закладка головного траулера-процессора намечена на ноябрь. Всего по заказу Группы НОРЕБО Северная верфь построит шесть траулеров-процессоров по проекту 170701. Сейчас Северная вервь и НОРЕБО обсуждают возможность увеличения заказа по этому проекту до десяти судов.