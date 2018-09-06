Сибирские «елки-палки» отчалили в Египет. По Севморпути

Первый рейс тестовый. Если эксперимент пройдет удачно, отправки станут регулярными

Сибирский экспортер леса АО «Лесосибирский ЛДК № 1» отправил в Египет пробную партию хвойных пиломатериалов по Северному морскому пути (СМП), сообщает пресс-служба Красноярской таможни. До 2008 года предприятие уже использовало речной и морской транспорт для экспортных поставок, но затем прекратило подобную практику. Сейчас компания ищет новые логистические цепочки в связи с дефицитом вагонов и растущей нагрузкой на железнодорожную станцию «Лесосибирск».

Первая партия объемом 5 000 тонн из Лесосибирска была доставлена на баржах по Енисею до Дудинки и перегружена на теплоход «Александр Сибиряков». Далее продукция по СМП будет доставлена в порт Александрия. Если эксперимент пройдет удачно, отправки станут регулярными.

— Красноярская таможня также заинтересована в развитии инвестиционной деятельности в регионе, максимально содействует проведению таможенных операций в морском пункте пропуска эффективно и в минимально короткие сроки, — отметил начальник Красноярской таможни Сергей Санакоев.

Напомним, что ранее эксперимент с транспортировкой по Севморпути начала датская компания Maersk. 26 августа она осуществила отправку с контейнерного терминала ООО «Восточной Стивидорной Компании» 185 рефконтейнеров, груженых рыбой.