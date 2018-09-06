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Детские сады и школы

В п.Тазовский (Ямал) открылся детский сад «Рыбка»

  •  © sever-press.ru

В посёлке Тазовский торжественно открыли детский сад «Рыбка». Новое двухэтажное здание оснащено всем необходимым современным оборудованием. Помимо просторных помещений шести групп для детей в дошкольном учреждении есть музыкальный и физкультурный залы, а также прогулочные веранды с зимним садом для морозных дней, особенно актуальные в условиях Крайнего Севера. Общая площадь детского сада составляет около 2000 квадратных метров и способен вместить до 120 юных тазовчан.

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http://sever-press.ru/obshchestvo/obrazovanie/item/42894-v-poselke-tazovskij-zapustili-rybku

Ямал, ЯНАО, Тазовский, новый детский сад
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