Машиностроительный холдинг «Русская Трапеза» представил линию для упаковки продукта в блистер

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Санкт-Петербургский машиностроительный холдинг «Русская Трапеза» представил комплекс оборудования для одновременной упаковки двух видов продукта в один блистер: сухого компонента (печенья, сухариков, сублимированных фруктов: манго, клубники, бананов и т. п. ) и жидкого (соусы и пасты различной консистенции).





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Загрузочный транспортёр подает сыпучий продукт в мультиголовочный весовой дозатор, который отмеряет заданный вес порций, и сбрасывает их в промежуточный бункер, а от туда в лоток блистера. Неточные дозы отбраковываются в лоток сброса.Принцип работы фасовочно-упаковочной линии

Непрерывную цепь блистеров формирует блистерный автомат. Оборудование оснащено воронкой с пневмоприводом для сброса пастообразного компонента в нужную полость блистера. Под разные типы упаковок предусмотрен сменный комплект воронок.

Равномерное распределение продукта в ячейке обеспечивает устройство утряски, разработанное конструкторами холдинга «Русская Трапеза». Перед запайкой кромку блистерной упаковки очищает устройство обдува, обеспечивая тем самым максимально надёжное склеивание полимерного материала.

Готовые блистеры с продуктом передаются на собирающий транспортер, рассчитанный на работу с тремя линиями блистерных автоматов. Завершающим этапом является нанесение на упаковку даты изготовления и срока годностипродукции с помощью каплеструйеного принтера Hitachi.