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Производство

Машиностроительный холдинг «Русская Трапеза» представил линию для упаковки продукта в блистер

  •  © r-t.ru

Санкт-Петербургский машиностроительный холдинг «Русская Трапеза» представил комплекс оборудования для одновременной упаковки двух видов продукта в один блистер: сухого компонента (печенья, сухариков, сублимированных фруктов: манго, клубники, бананов и т. п.) и жидкого (соусы и пасты различной консистенции).

  •  © r-t.ru

Загрузочный транспортёр подает сыпучий продукт в мультиголовочный весовой дозатор, который отмеряет заданный вес порций, и сбрасывает их в промежуточный бункер, а от туда в лоток блистера. Неточные дозы отбраковываются в лоток сброса.Принцип работы фасовочно-упаковочной линии

Непрерывную цепь блистеров формирует блистерный автомат. Оборудование оснащено воронкой с пневмоприводом для сброса пастообразного компонента в нужную полость блистера. Под разные типы упаковок предусмотрен сменный комплект воронок.

Равномерное распределение продукта в ячейке обеспечивает устройство утряски, разработанное конструкторами холдинга «Русская Трапеза». Перед запайкой кромку блистерной упаковки очищает устройство обдува, обеспечивая тем самым максимально надёжное склеивание полимерного материала.

Готовые блистеры с продуктом передаются на собирающий транспортер, рассчитанный на работу с тремя линиями блистерных автоматов. Завершающим этапом является нанесение на упаковку даты изготовления и срока годностипродукции с помощью каплеструйеного принтера Hitachi.

  • Упаковка печенья в блистер
  • Упаковка печенья в блистер
  •  © r-t.ru
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https://r-t.ru/chtenie-novostej/russkaja-trapeza-postavila-zakazchiku-liniju-dlja-upakovki-dvux-vidov-produkta-v-odin-blister.html

  • r-t
  • 06.09.201813:47
  • 2
импортозамещение, оборудование российского производства, пищевая промышленность, упаковочное оборудование для пищевой промышленности
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.09.1814:25:01

       

    #1067187
  • Нет аватара RF
    06.09.1814:33:38

    Молодцы! Вот это специализированное машиностроение! Вот это сами. И разработали, и продумали, и отладили — создали СВОИ компетенции. Желаю Вам побольше Заказчиков.

    #1067189
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