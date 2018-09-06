Ростех представил гидросамолет на базе модели Т-500

На открывшемся 6 сентября в Геленджике традиционном авиасалоне «Гидроавиасалон-2018» корпорация «Ростех» представила новинку — компактный гидросамолет Т-500А. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самолет создан на базе модели Т-500, разработанной для выполнения авиахимработ. Но оснащение самолета поплавковым шасси значительно расширяет область его применения. Т-500А может быть использован для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов.

Проект реализует ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех) совместно с фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан).

«Эта модификация позволяет осуществлять посадку и взлёт с воды. Мы будем вводить в сертификат типа соответствующее дополнение. Планируем и дальнейшее развитие машины, рассчитываем уже на МАКС-2019 что-то интересное показать. Сейчас основная наша задача — реализовать двухместную версию для выполнения учебно-тренировочных полётов. И также мы работаем над беспилотной версией, — рассказал журналистам на презентации Т-500А генеральный директор ОНПП „Технология“ Андрей Силкин, — Машина интересна тем, что она имеет бесконечный потенциал развития».

По словам А. Силкина с момента презентации самолета на МАКС-2017 уже есть заказ на 160 машин, а в декабре 2018 года заказчикам будет поставлена первая партия из 10 самолётов в базовой версии.

«Заказчиков у нас очень много, в том числе зарубежных. В основном, это авиакомпании, которые занимаются выполнением авиахимработ. Стоимость этого самолёта — менее 20 млн рублей. Стоимость первой серийной партии несколько выше, потому что мы туда включили все расходы, связанные с созданием оснастки», — рассказал он.

Выпуск машины будет налажен на мощностях ОНПП «Технология» в рамках стратегии по увеличению объема гражданской продукции. Уже сейчас доля выручки предприятия от продажи продукции гражданского назначения — 19,7%. К 2025 году предприятие планирует довести этот показатель до 37,4% за счет производства Т-500, а также вывода на рынок новой продукции.



Т500

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Т-500 — это одноместный низкоплан с тянущим винтом. Размах его крыла составляет 12,4 м, длина — 7,7 м, высота — 2,3 м.

Машина оснащена двигателем Lycoming 0-540-В4В5-235

Крейсерская скорость самолета составляет 160 км/ч, максимальная дальность полета — 1000 км. Пустой самолет весит 756 кг. Его максимальный взлетный вес — 1475 кг, объем бака для химсмеси — 500 л.