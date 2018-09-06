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Авиация

В Ульяновской области после реконструкции открылся международный аэропорт имени Н. М. Карамзина

  •  © search.tatar73.ru

Введение в эксплуатацию воздушной гавани, в том числе взлетно-посадочной полосы, состоялось 6 сентября.

Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса выполнены по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Работы начались в 2015 году. За это время произведены укладка нового асфальтобетона, протяженность которого по новым стандартам составляет 3100 метров, а также обустройство перрона, рулёжных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство нового стартово-диспетчерского пункта, мест стоянок воздушных судов, водосточно-дренажной сети. Также заменены радиомаяки, метеооборудование, обустроена патрульная дорога, смонтированы трансформаторные подстанции.

Общая стоимость работ составила 1,48 млрд рублей.

  •  © search.tatar73.ru

  •  © ulgov.ru

  •  © ulgov.ru

  •  © ulgov.ru

В период с 2010 по 2013 год была произведена реконструкция здания аэровокзала Ульяновск Центральный. В ходе проведенных работ изменён внешний вид здания аэровокзала, остеклено здание, заменены инженерные сети, подключены внешние коммуникации, интегрировано комплексное видеонаблюдение, запущено новейшее оборудование по контролю безопасности, приёма багажа, системы «прилёт-вылет». Сейчас современный аэропорт способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным требованиям.

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http://search.tatar73.ru/2018/09/06/v-uljanovskoj-oblasti-posle-rekonstrukcii-otkrylsja-mezhdunarodnyj-ajeroport-imeni-n-m-karamzina/

Ульяновская область, аэропорты России
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