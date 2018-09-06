В Ульяновской области после реконструкции открылся международный аэропорт имени Н. М. Карамзина
Введение в эксплуатацию воздушной гавани, в том числе взлетно-посадочной полосы, состоялось 6 сентября.
Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и объектов аэродромного комплекса выполнены по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Работы начались в 2015 году. За это время произведены укладка нового асфальтобетона, протяженность которого по новым стандартам составляет 3100 метров, а также обустройство перрона, рулёжных дорожек, замена светосигнального оборудования, строительство нового стартово-диспетчерского пункта, мест стоянок воздушных судов, водосточно-дренажной сети. Также заменены радиомаяки, метеооборудование, обустроена патрульная дорога, смонтированы трансформаторные подстанции.
Общая стоимость работ составила 1,48 млрд рублей.
В период с 2010 по 2013 год была произведена реконструкция здания аэровокзала Ульяновск Центральный. В ходе проведенных работ изменён внешний вид здания аэровокзала, остеклено здание, заменены инженерные сети, подключены внешние коммуникации, интегрировано комплексное видеонаблюдение, запущено новейшее оборудование по контролю безопасности, приёма багажа, системы «прилёт-вылет». Сейчас современный аэропорт способен принимать воздушные суда любого типа, а аэровокзальный комплекс соответствует международным требованиям.
06.09.1818:21:35
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