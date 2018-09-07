«Роснефть» разработала катализатор для производства топлива Евро-5



Ð¤Ð¾ÑÐ¾ ÐÐÐ "ÐÐ "Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¤Ð¢Ð¬"

© energybase.ru

Объединенный Центр исследований и разработок «Роснефти» в среду представил первый в России запатентованный катализатор гидроочистки дизельного топлива, который превращает прямогонное и вторичное сырье в топливо экологического стандарта Евро-5 и способен заменить импортные катализаторы.

Инновация «Роснефти» позволит получать несколько миллионов дополнительных тонн дизельного топлива.

«Доля отечественных катализаторов значительно снизилась, их вытеснили импортные поставщики. В настоящее время в режиме ужесточения санкций мы не можем ориентироваться только на них. Компания „Роснефть“ уделяет огромное внимание безопасности страны в плане обеспечения собственными топливами, маслами и другими продуктами нефтепереработки», — сказал Вадим Фадеев, заведующий лабораторией каталитических процессов нефтепереработки.

Цена импортного катализатора гидроочистки составляет около 18 евро за кг. «Роснефть» разрабатывает рецептуру отечественных катализаторов таким образом, чтобы они оказались дешевле импортных,но оставались конкурентоспособными.

По словам Фадеева, потребность российской нефтяной промышленности в катализаторах гидроочистки дизельных топлив составляет 6−10 тыс. тонн в год. В настоящее время катализатор проходит промышленные испытания на установке в Уфе.

«В настоящее время выпущена промышленная партия катализатора гидроочистки, они загружены в Уфе на установке с небольшим объемом реактора. Испытания начались 17 августа, и проходят достаточно успешно. По результатам этих испытаний будет принято решение о выпуске катализаторов более крупных объемов», — сообщил Фадеев.

«Роснефть» отмечает, что в настоящее время подобные катализаторы в промышленных масштабах в России не выпускаются, и все заводы работают на импортной продукции.