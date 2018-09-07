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Дорожное строительство

Открылось движение на предпоследнем участке Тюменской КАД

  •  © www.vsluh.ru

Строители завершили основные работы на трёх километрах кольцевой дороги вокруг Тюмени. 7 сентября открыто рабочее движение по участку объездной дороги от ул.Тополиной до ул. Республики. Здесь возведены две транспортные развязки: на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики. А также два путепровода через железнодорожные пути «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».

+ много фото

Строительство ТКАД началось в 2003 году. Общая протяжённость объездной дороги составляет 55 километров. При этом запущено движение на 51,8 километрах, на 21 транспортных развязках и мостах.

Напомню, что строительство заключительного участка Тюменской кольцевой автодороги стартовало в 2018г. и должны завершить к декабрю. Последний участок протяженностью 3,2 км, на котором продолжаются работы, включает в себя одну транспортную развязку на пересечении с автомобильной дорогой «Тюмень — Боровский — Богандинский» и два путепровода через железнодорожные пути, в том числе через Транссибирскую магистраль.

В верхней части фото развязка с ул. Тополиной, открытая в прошлом году. Сразу после неё начитается новый участок ТКАД и на нём сразу путепровод над ж/д веткой «Электросталь-Тюмень».

  •  © www.vsluh.ru

Далее дорога ныряет под Старый Тобольский тракт

  •  © www.vsluh.ru
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Сразу же после начинается эстакада над промзоной моторного завода

  •  © www.vsluh.ru
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  •  © www.vsluh.ru

Далее развязка с ул. Республики (Ялуторовский тракт)

  •  © www.vsluh.ru
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  •  © www.vsluh.ru

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Тюмень, дорожное строительство, ТКАД
  • Нет аватара burovik
    07.09.1818:30:17

    Отлично, еще 3 км осталось, верно?

    #1067573
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