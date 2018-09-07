Открылось движение на предпоследнем участке Тюменской КАД

Строители завершили основные работы на трёх километрах кольцевой дороги вокруг Тюмени. 7 сентября открыто рабочее движение по участку объездной дороги от ул.Тополиной до ул. Республики. Здесь возведены две транспортные развязки: на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики. А также два путепровода через железнодорожные пути «УГМК-Сталь» и «Тюменские моторостроители».

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Строительство ТКАД началось в 2003 году. Общая протяжённость объездной дороги составляет 55 километров. При этом запущено движение на 51,8 километрах, на 21 транспортных развязках и мостах.

Напомню, что строительство заключительного участка Тюменской кольцевой автодороги стартовало в 2018г . и должны завершить к декабрю. Последний участок протяженностью 3,2 км, на котором продолжаются работы, включает в себя одну транспортную развязку на пересечении с автомобильной дорогой «Тюмень — Боровский — Богандинский» и два путепровода через железнодорожные пути, в том числе через Транссибирскую магистраль.

В верхней части фото развязка с ул. Тополиной, открытая в прошлом году. Сразу после неё начитается новый участок ТКАД и на нём сразу путепровод над ж/д веткой «Электросталь-Тюмень».

Далее дорога ныряет под Старый Тобольский тракт

Сразу же после начинается эстакада над промзоной моторного завода

Далее развязка с ул. Республики (Ялуторовский тракт)